В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную

В Челябинске в исправительной колонии №5 состоялся конкурс красоты среди осужденных «Мисс Весна-2020». Среди всех участниц, подавших заявки, специальная комиссия выбрала самую оригинальную, яркую и творческую заключенную.

Выступления заключенных участниц удивляли своим многообразием и креативностью – яркие танцы, душевные песни, юмористические сценки и вдохновляющие театральные миниатюры. Также дамы угощали выпечкой собственного производства и дефилировали в нарядах, сшитых собственными руками.

Жюри оценивало оригинальность и артистичность женщин.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, первое место занял отряд №12 с танцем «Почемучка». Анастасия, победительница конкурса, приготовила торт «Очарование женственности», чтобы продемонстрировать свои умения – до осуждения девушка занималась изготовлением необычных авторских тортов. Фамилию девушки и обстоятельства, из-за которых она оказалась в колонии, в ГУФСИН не разглашают.

Второе место занял отряд №6, который выделялся необычным нарядом. Платье «Весенняя сакура» восхитило зрителей тщательностью проработки деталей. Третье место разделили отряды №7 и №13. Первый показал современный танец с элементами классики под музыку «Улетай», оставив публике ощущение весенней легкости. Второй - удивил зал ярким выступлением-дискотекой.

Мероприятие создало праздничную атмосферу и подарило массу положительных эмоций, как участницам, так и зрителям.