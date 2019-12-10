В Копейске - туберкулез

В Копейске (Челябинская область), где за месяц выявлено два случая заболевания туберкулезом школьников, прокуратура добивается от шести бывших заключенных принудительного медицинского осмотра в целях своевременного выявления данного заболевания.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проведенной проверки сотрудник прокуратуры выявили шесть жителей, освобожденных из мест лишения свободы, которые не проходили обязательные для них медосмотры с целью выявления туберкулеза.

Напомним, лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, проходят профилактические осмотры 2 раза в год в течение первых 2 лет после освобождения.

Не выявление возникновения и скрытого (латентного) развития туберкулеза у бывших заключенных может повлечь причинение вреда здоровью неопределенного круга лиц.

Прокуратура направила административные исковые заявления с требованиями обязать 6 граждан пройти профилактические медицинские осмотры.

Напомним, этой осенью уже было выявлено два случая туберкулеза у школьников Копейска.

Туберкулез у ученика второго класса школы №6 был выявлен после проведения пробы Манту.

Второй случай – у второклассницы школы №9. Как сообщили в мэрии города, в октябре 2019 года девочку изъяли из семьи и направили в Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». После помещения в СРЦ ребенок школу больше не посещал, а проходил полное медицинское обследование. В конце ноября у девочки выявили подозрение на заболевание туберкулезом.

В обоих случаях специалисты Ропотребнадзора провели санитарно-противоэпидемические мероприятия в школах.

Администрация Копейского городского округа держит данную ситуацию на контроле, заверяю в мэрии.