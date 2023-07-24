24.07.2023
С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
24.07.2023
Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
В Коркинском отделе МВД – новый руководитель
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
21.07.2023
Школьников из Магнитогорска наградили за содействие в раскрытии преступления
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023