В Коркинском отделе МВД – новый руководитель

Коркинский отдел МВД возглавил подполковник полиции Владимир Дякин. На этом посту он сменил полковника Алексея Аристова. Нового руководителя представил личному составу начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Владимир Дякин на службе в ведомстве прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Копейскому городскому округу до заместителя начальника ОМВД – начальника полиции.

Михаил Скоков подчеркнул, что Владимир Дякин обладает профессиональными знаниями и богатым опытом работы, имеет все ресурсы для того, чтобы организовать работу коллектива и вывести ее на новый уровень, сохранив при этом все лучшее, что заложено старшим поколением сотрудников.

В числе основных задач, которые предстоит решать новому руководителю коркинского отдела, Михаил Скоков назвал повышение качества работы по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений и преступлений двойной превенции, действий, связанных с незаконным оборотом оружия, эффективное противодействие дистанционным кражам и мошенничествам, нарушениям миграционного законодательства.

Также начальник ГУ МВД потребовал организовать «на должном уровне» работу по комплектованию отдела профессиональными кадрами. Уделив ключевое внимание службе участковых, сообщают в пресс-службе ГУ МВД.

«Для подразделения начинается новая страница истории, и от каждого зависит, какой она будет. Коллектив всегда работал стабильно и имеет необходимый потенциал для выполнения служебных задач на более высоком уровне. Нужно приложить все силы, использовать все возможные способы и методы для обеспечения безопасности населения», – сказал Михаил Скоков.

В ответном слове Владимир Дякин поблагодарил Михаила Скокова за оказанное доверие и заверил, что сотрудниками ОМВД будут приложены все усилия, чтобы повысить уровень доверия населения.

Ранее в течение пяти лет коркинским отделом МВД руководил полковник полиции Алексей Аристов. Сейчас он возглавил управление участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Челябинской области.