В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за плохую уборку дорог в новогодние праздники подрядчикам выписали 21 предписание. Н
Дороги
Дороги
10.01.2022

Челябинским подрядчикам выдали предписания за плохую уборку дорог в праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Микробиологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с сотрудниками горюольн
Коронавирус
Коронавирус
10.01.2022

Учёные ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогодние праздники солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжко
10.01.2022

Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» завоевала Гран-при престижного международного конкурса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в ночь с 18 на 19 января в праздник Святого Богоявления для православных будут работ
10.01.2022

В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу после новогодних каникул в Челябинской области отменяются ряд ограничений, которые были вве
Коронавирус
Коронавирус
09.01.2022

Смягчаются ковидные ограничения

С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

За лихачество на дорогах российским водителям грозит тюрьма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

Шестерка сильнейших ватерпольных команд России определится в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

За новогодние каникулы ковид оборвал жизни 269 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

Челябинцев просят новогодние елки относить на контейнерные площадки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2022

Минтруд напомнил о правилах оплаты работы в нерабочие праздничные дни
Курчатовский район
уборка снега
Сергей Антипов
Общество
10.01.2022 12:29

В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников

Управляющие компании Курчатовского района Челябинска в праздничные дни вывели на уборку снега 300 дворников. Об этом сегодня, 10 января, рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава Курчатовского района Сергей Антипов.

    По его словам, с 1 по 9 января работа по содержанию дорог осуществлялась силами 8 подрядных организаций. Ежедневно подрядчики выводили на уборку снега 14 единиц техники и 2 бригады по 22 человека. Всего за праздничные дни было вывезено с улиц 1793 кубометра снега. Сергей Антипов подчеркнул, что районная администрация и дальше будет держать на контроле вопрос уборки дорог, дворов и квартальных проездов.

    Что касается работы ЖКХ, то за длинные выходные крупных коммунальных аварий не произошло, все объекты жилищно-коммунальной сферы работают в штатном режиме, отметил глава района. За это время в районе было потушено 5 пожаров, пострадавших и погибших нет. Все праздничные мероприятия были проведены в полном объёме. Ледовые городки и новогодняя иллюминация продолжают работать и радовать курчатовцев.

    Сергей Антипов отметил, что с началом рабочей недели администрация Курчатовского района возобновила сбор заявок от жителей на ремонт дорог или общественных пространств в рамках инициативного бюджетирования.

     Напомним, что для подачи заявки необходимо организовать группу активистов численностью не менее 10 граждан. Инициативу нужно оформить в проект, к которому закон предъявляет ряд требований: в частности, она должна содержать описание проблемы, обоснование предлагаемого способа её решения, ожидаемые результаты и предварительный расчёт расходов.   Лучшие «народные» предложения выставят на голосование, и уже проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей района, получат финансирование.

Автор: Татьяна Правдина
Курчатовский район
уборка снега
Сергей Антипов
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске за плохую уборку дорог в новогодние праздники подрядчикам выписали 21 предписание. Н
Дороги
Дороги
10.01.2022

Челябинским подрядчикам выдали предписания за плохую уборку дорог в праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Микробиологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) совместно с сотрудниками горюольн
Коронавирус
Коронавирус
10.01.2022

Учёные ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В новогодние праздники солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжко
10.01.2022

Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» завоевала Гран-при престижного международного конкурса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в ночь с 18 на 19 января в праздник Святого Богоявления для православных будут работ
10.01.2022

В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сразу после новогодних каникул в Челябинской области отменяются ряд ограничений, которые были вве
Коронавирус
Коронавирус
09.01.2022

Смягчаются ковидные ограничения

С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
Курчатовский район
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.12.2021

Экопарк в Курчатовском районе Челябинска обзавелся световыми качелями и засиял огнями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.12.2021

Курчатовский район Челябинска присоединился к всероссийской «Елке желаний»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.12.2021

Светящиеся фигуры и новогодние сюрпризы: в Курчатовском районе Челябинска открылся ледовый городок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.12.2021

Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинской области предлагают разнообразные варианты провести новогодние каникулы с поль
Культура

Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы

02.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Текущая рабочая неделя будет короче на один день. Впереди россиян ждут десятидневные новогодние к
Федерация

Календарь праздничных дней на 2022 год

30.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 29 декабря, в канун Нового 2022 года, в городе Коркино Челябинской области три красивые
Общество

Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов

29.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сама идея, как большинство хороших правильных идей, родилась спонтанно за десятые доли секунд. Ее
Общество

История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»

29.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркино (Челябинская область) бывший начальник отдела вневедомственной охраны регионального УВО
Происшествия

В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ

28.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратурой Челябинска организована проверка контракта по установке арт-объектов стоимостью окол
Происшествия

«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура

28.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.01.2022 12:29

В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников

10.01.2022 12:09

Челябинским подрядчикам выдали предписания за плохую уборку дорог в праздники

10.01.2022 12:02

За лихачество на дорогах российским водителям грозит тюрьма

10.01.2022 11:55

Учёные ЧелГУ оценили опасность бактериальных осложнений при COVID-19

10.01.2022 11:49

Шестерка сильнейших ватерпольных команд России определится в Златоусте

10.01.2022 11:36

За новогодние каникулы ковид оборвал жизни 269 южноуральцев

10.01.2022 11:10

Челябинцев просят новогодние елки относить на контейнерные площадки

10.01.2022 11:08

Минтруд напомнил о правилах оплаты работы в нерабочие праздничные дни

10.01.2022 10:38

Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» завоевала Гран-при престижного международного конкурса

10.01.2022 10:20

В Челябинске на Крещение откроют шесть купелей

10.01.2022 10:18

Медработникам на селе разрешили реализовывать лекарственные средства

10.01.2022 09:54

«Искорка фонд» начнет выпускать учебники со шрифтом Брайля

10.01.2022 08:30

Керамогранит «под белый мрамор»

09.01.2022 23:00

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч

09.01.2022 22:38

С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны

09.01.2022 22:19

Анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется)

09.01.2022 21:54

На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ

09.01.2022 21:42

Понедельник в Челябинской области будет морозным

09.01.2022 14:53

В Челябинске прошел парад королевских корги

09.01.2022 00:55

В третий день рождественских святок посещают сирот

09.01.2022 00:42

Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено

08.01.2022 22:43

39 птиц летели под волшебную музыку: Мы с тобой, Магнитогорск!

08.01.2022 18:36

Девятого января в Челябинской области вновь подморозит

08.01.2022 18:07

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком скачке давления

08.01.2022 17:00

Ограничение на движение общественного транспорта по М-5 в Челябинской области действует до 21 часа

08.01.2022 16:47

Анонсы событий и мероприятий на девятое января

08.01.2022 16:42

Во второй день рождественских Святок прославляют Богородицу, посещают больных

08.01.2022 15:47

В Госдуме бьют тревогу: Россия ставит демографический антирекорд

07.01.2022 16:26

Таблицы Брадиса

07.01.2022 15:32

Магнитогорск признан одним из самых комфортных для жизни городов России

07.01.2022 13:53

Начались Рождественские святки

07.01.2022 13:47

Анонсы событий и мероприятий на восьмое января

07.01.2022 13:27

В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5

07.01.2022 13:09

В рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию

07.01.2022 13:05

На Рождество Христово в Челябинской области - мокрый снег, переходящий в дождь

07.01.2022 12:46

В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение

07.01.2022 12:39

Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием

06.01.2022 20:36

В Казахстане военные открыли огонь по зачинщикам беспорядков

06.01.2022 14:36

Анонсы событий и мероприятий на седьмое января

06.01.2022 14:22

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

06.01.2022 14:02

В Рождественский Сочельник в Челябинской области морозно

06.01.2022 13:58

В челябинской «пятерке» выбрали королеву красоты

06.01.2022 13:48

Шестого января у православных - Сочельник

05.01.2022 19:36

Газовый бунт в Казахстане: в столице республики ввели режим ЧП

05.01.2022 15:36

В Челябинске из-за халатности погиб рабочий депо

05.01.2022 15:34

В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов

05.01.2022 15:32

Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске

05.01.2022 13:42

Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн

05.01.2022 13:39

В нацпарке «Таганай» назвали самые странные выходки туристов

05.01.2022 05:39

Южноуральцев на этой неделе ждет мороз, резкое потепление и вновь похолодание

05.01.2022 03:01

За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27

05.01.2022 02:45

Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности

05.01.2022 02:33

В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп

05.01.2022 02:25

Пятого января в Челябинской области мороз на фоне низкого атмосферного давления

05.01.2022 02:18

На территории шести городов Челябинской области установились НМУ

05.01.2022 02:11

Анонсы событий и мероприятий на 5-6 января

03.01.2022 19:39

Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша

03.01.2022 19:38

Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей

03.01.2022 14:23

Челябинец выбросил собаку с седьмого этажа

03.01.2022 12:41

Южноуральцы попали в число самых везучих