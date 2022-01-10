В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников

Управляющие компании Курчатовского района Челябинска в праздничные дни вывели на уборку снега 300 дворников. Об этом сегодня, 10 января, рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава Курчатовского района Сергей Антипов.

По его словам, с 1 по 9 января работа по содержанию дорог осуществлялась силами 8 подрядных организаций. Ежедневно подрядчики выводили на уборку снега 14 единиц техники и 2 бригады по 22 человека. Всего за праздничные дни было вывезено с улиц 1793 кубометра снега. Сергей Антипов подчеркнул, что районная администрация и дальше будет держать на контроле вопрос уборки дорог, дворов и квартальных проездов.

Что касается работы ЖКХ, то за длинные выходные крупных коммунальных аварий не произошло, все объекты жилищно-коммунальной сферы работают в штатном режиме, отметил глава района. За это время в районе было потушено 5 пожаров, пострадавших и погибших нет. Все праздничные мероприятия были проведены в полном объёме. Ледовые городки и новогодняя иллюминация продолжают работать и радовать курчатовцев.

Сергей Антипов отметил, что с началом рабочей недели администрация Курчатовского района возобновила сбор заявок от жителей на ремонт дорог или общественных пространств в рамках инициативного бюджетирования.

Напомним, что для подачи заявки необходимо организовать группу активистов численностью не менее 10 граждан. Инициативу нужно оформить в проект, к которому закон предъявляет ряд требований: в частности, она должна содержать описание проблемы, обоснование предлагаемого способа её решения, ожидаемые результаты и предварительный расчёт расходов. Лучшие «народные» предложения выставят на голосование, и уже проекты, набравшие наибольшее количество голосов жителей района, получат финансирование.