В Магнитогорске будут исследовать и тестировать двигатели для космических комплексов

Магнитогорский государственный технический университет (Челябинская область) совместно с НПО «Андроидная техника» открывают научно-исследовательскую лабораторию перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов «AEDrives».

Научно-исследовательская лаборатория перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов «AEDrives» МГТУ имени Носова станет первой университетской площадкой в России, где будет проходить тестирование и исследование новых электродвигателей. Лабораторное оборудование позволит проводить все необходимые испытания, а специальное программное обеспечение измерить, отобразить и зафиксировать все нужные значения в ходе тестирования.

«Результаты исследований, проводимых в новой лаборатории, будут использованы для улучшения линейки электродвигателей нового поколения. Лаборатория позволит вести научно-исследовательскую, образовательную деятельность в междисциплинарной инженерной области. Она, несомненно, будет способствовать реализации научно-образовательных проектов. Благодаря лаборатории мы сможем повысить качество подготовки наших студентов», - подчеркнул проректор по научной и инновационной работе МГТУ имени Носова Олег Тулупов.

Партнер вуза - НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск) - в 2019 году первым в России запустило собственное производство новой линейки электродвигателей, которые являются одной из основных частей любого робототехнического устройства. Без привода он не сможет выполнить ни одного движения.

Синхронный бесколлекторный электродвигатель с постоянными магнитами «AT Drive» представляет собой новое и перспективное направление в семействе компактных высокомоментных электродвигателей. Конструкция электродвигателя позволяет осуществить его установку в изделия различного назначения и эксплуатировать в воде и агрессивных средах. Надёжность этих двигателей была доказана в ходе космического эксперимента, проведенного в августе 2019 году. Бесколлекторные двигатели были установлены в роботе FEDOR, который совершил экспериментальный полет на МКС.

Двигатели, разработанные «Андроидной техникой», уже прошли испытания на большой глубине и в радиоактивной среде. Сейчас специалисты завершают работы по созданию электропривода для применения в открытом космосе. По мнению разработчиков, для дальнейшего развития важен научный подход.

«Сейчас нам необходимо больше погружаться в теорию, в фундаментальные исследования по электродвигателям, чтобы качественно улучшить линейку существующих приводов. Совместно с учёными МГТУ имени Носова будем работать с материалами, которые применяем, с электропроводкой, платами. Усовершенствуем систему управления электроприводов, технологию их изготовления, сборки и применения. Комплексное оборудование, компетенции и навыки учёных позволят потенциально увеличить на десять, а то и 30 процентов технические характеристики наших двигателей», - отметил исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь МГТУ имени Носова Ксения Перчаткина, новая лаборатория вуза значительно расширит возможности учёных в проведении исследований и получении новых фундаментальных данных, способных стать основой для инновационных технологий.