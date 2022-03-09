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  • +7 906-869-79-01
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09.03.2022

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09.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.03.2022

В России временно прекратят работать 70 ресторанов KFS
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09.03.2022

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09.03.2022

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09.03.2022

В Магнитогорске открыта новая лаборатория для ПЦР-диагностики
Общество
09.03.2022 16:55

В Магнитогорске открыта новая лаборатория для ПЦР-диагностики

В Магнитогорске (Челябинская область) открыта новая лаборатория для проведения бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава области, новая лаборатория для ПЦР-диагностики открыта в городской больнице №3 Магнитогорска. В ведомстве уверены, что новое направление лабораторных исследований в период пандемии станет крайне востребованным в ежедневной работе больницы.

Медучреждение планирует расширять спектр исследований для пациентов разных групп.

«Оборудование будет особенно активно задействовано в сезоны подъема заболеваемости ОРВИ для идентификации вируса, в том числе и COVID-19, - рассказала заведующая бактериологической лабораторией горбольницы №3, врач клинической лабораторной диагностики Ксения Григорьева. - Помимо этого диагностика станет использоваться по направлению урогенитальных инфекций у пациентов Женской консультации поликлиники №1 и гемоконтактных инфекций у пациентов городской больницы №3».

В Челябинске бесплатный пункт забора мазков для ПЦР-диагностики COVID-19 открыт на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3 (пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники) и на базе первой горбольницы (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). Анализ можно сдать ежедневно с 10 до 15 часов, в первом пункте – ежедневно, во втором - в любой рабочий. С собой пациентам необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.03.2022

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09.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области организации уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях 1,9 тысячи
09.03.2022

Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников
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  • +7 906-869-79-01
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В Челябинске выберут лучших южноуральских танцоров-народников

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В Трехгорном выберут русскую народную красавицу

05.03.2022 13:53

На станции Муслюмово грузовой поезд насмерть сбил женщину

05.03.2022 13:35

Samsung приостанавливает поставки в Россию

05.03.2022 13:34

«Уральские авиалинии» отменяют часть международных рейсов

05.03.2022 13:33

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны

05.03.2022 13:28

Депутата Ершова отправили в СИЗО