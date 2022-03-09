В Магнитогорске открыта новая лаборатория для ПЦР-диагностики

В Магнитогорске (Челябинская область) открыта новая лаборатория для проведения бесплатных ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию СOVID-19.

Как сообщает пресс-служба минздрава области, новая лаборатория для ПЦР-диагностики открыта в городской больнице №3 Магнитогорска. В ведомстве уверены, что новое направление лабораторных исследований в период пандемии станет крайне востребованным в ежедневной работе больницы.

Медучреждение планирует расширять спектр исследований для пациентов разных групп.

«Оборудование будет особенно активно задействовано в сезоны подъема заболеваемости ОРВИ для идентификации вируса, в том числе и COVID-19, - рассказала заведующая бактериологической лабораторией горбольницы №3, врач клинической лабораторной диагностики Ксения Григорьева. - Помимо этого диагностика станет использоваться по направлению урогенитальных инфекций у пациентов Женской консультации поликлиники №1 и гемоконтактных инфекций у пациентов городской больницы №3».

В Челябинске бесплатный пункт забора мазков для ПЦР-диагностики COVID-19 открыт на базе поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3 (пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники) и на базе первой горбольницы (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной). Анализ можно сдать ежедневно с 10 до 15 часов, в первом пункте – ежедневно, во втором - в любой рабочий. С собой пациентам необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.