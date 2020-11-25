В Магнитогорске школьников накормят дёшево

В Магнитогорске (Челябинская область) решением городского Собрания депутатов пролонгированы на 2021 год льготы на питание школьников.
На протяжении нескольких лет в городе существовало льготное питание для детей из малообеспеченных семей и для учащихся с нарушениями состояния здоровья. В этом году также было принято решение о бесплатном обеспечении молоком и одноразовым питанием обучающихся в начальных классах в муниципальных школах.
«Всего социальную поддержку в виде льготного питания в Магнитогорске получают около 7200 учеников, а бесплатным горячим питанием обеспечиваются около 23 тысяч учащихся начальных классов. решение о продлении льготы приняли единогласно», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.