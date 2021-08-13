В областной больнице Троицка назначен новый главврач

В Троицкой областной больнице (Челябинская область) назначен новый руководитель.

«Исполняющим обязанности главного врача в Троицкой областной больнице назначен Алексей Панасенко», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Ранее Алексей Анатольевич работал заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Ранее лечебное учреждение возглавлял Александр Попов. Больница при нем накопила долги, поступали жалобы от пациентов на качество лечения и отказ в оказании медицинской помощи.

Пока ни на сайте больница, ни на ее странице в соцсетях не появилось сообщение о смене руководства.