В перечне челябинских недостроев стало на один объект меньше

В перечне объектов незавершенного строительства Челябинска стало на один недострой меньше.

Речь – о здании на Красной-Труда, в изъятии которого администрации города ранее было отказано судебным актом.

Как сообщила сегодня, первого ноября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, по имеющейся информации, этот объект был продан другому юридическому лицу. В настоящее время оформляются все сведения об объекте.

«После предоставления документов по указанному зданию в администрацию городом будет заключен договор в отношении строительства данного объекта на трехлетний срок. То есть еще один недострой, который находился в работе администрации Челябинска, ушел из перечня объектов незавершенного строительства и будет достраиваться», - отметила Надежда Рыльская.

Также она рассказала, что в настоящее время три челябинских недостроя выставлены на торги. Ближайший аукцион – по зданию в микрорайоне «Яблочный» - состоится десятого ноября.

Еще два объекта незавершенного строительства планируется продать на аукционе 30-го ноября.