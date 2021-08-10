В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса

В России, в том числе и на территории Уральского Федерального округа, фиксируется снижение темпов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сегодня, десятого августа, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

По ее словам, это связано с тем, что основная масса людей, которая хотела вакцинироваться, поставила прививки. Кроме того, сейчас период отпусков, и многие южноуральцы пока находятся на отдыхе.

«Мы видим снижение темпов вакцинации. Нас это очень беспокоит, поскольку первое сентября не за горами, - сказала Ирина Гехт. - Осталось три недели. А первое сентября - это возвращение из отпусков, это новые организованные коллективы, это достаточно высокие риски подъема заболеваемости в начале учебного года».

Ирина Гехт отметила, что сейчас ведется работа с муниципалитетами, предприятиями, вузами, чтобы мотивировать людей на вакцинацию.

«Вакцинация - это единственный путь для снижения заболеваемости, - подчеркнула Ирина Гехт. - Говорим о том, что и заболеваемость тяжелее стала, и число пациентов на ИВЛ увеличилось, и количество тяжелых пациентов выросло, и возраст заболевших снижается. Но, тем не менее, есть среди нас люди, до сих пор сомневающиеся, которые думают: делать или не делать прививку. Хотя те люди, которые переболели в первую и вторую волну, зная о тяжести течения заболевания, даже не задумываясь, идут и ставят».

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