10.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
10.08.2021
Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты
10.08.2021
Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
10.08.2021
Новое назначение в миндотрансе Челябинской области
10.08.2021
Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку
10.08.2021
Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази
В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
10.08.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
10.08.2021
Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
10.08.2021
Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
10.08.2021
Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021