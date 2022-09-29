В село Долговка пришел «Ростелеком»

В селе Долговка Еткульского района (Челябинская область) торжественно открыли новую базовую станцию «Ростелекома». Она названа в честь тридцатилетия интернета на Южном Урале.

Вышка построена в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Работа по возведению новых станций проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и компанией «Ростелеком».

Теперь благодаря качественному интернету и мобильной связи около 400 жителей Долговки имеют возможность получать дистанционное образование, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса. Ранее мобильной связи в селе не было вообще. Для выхода в интернет жители пользовались публичной точкой WI-FI-доступа от компании «Ростелеком».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы Еткульского муниципального района Елена Попова, руководитель СПК «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева Анатолий Шундеев, начальник управления развития отраслей информационных технологий и связи Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Вера Санникова, глава поселения Виктор Томм и местные жители.

“Многие из нас находятся на связи круглые сутки, благодаря мобильным телефонам и быстрому интернету. Вышка связи позволит жителям пользоваться услугами сотовой связи и скоростным мобильным интернетом 4G еще быстрее,“ - отметила Елена Попова.