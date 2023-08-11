В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС

В учреждениях образования Челябинской области до первого сентября отработают алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, главам поручено совместно с правоохранителями принять все меры для недопущения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных предприятиях, складах, торгово-развлекательных комплексах и иных местах.

Соответствующее поручение дал главам муниципалитетов губернатор Алексей Текслер на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщают в пресс-службе правительства области.

Алексей Текслер поручил главам всех муниципальных образований организовать тренировочные мероприятия в учреждениях образования и отработать алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций до 1 сентября:

Губернатор напомнил, что во время подготовки к летней оздоровительной кампании такие тренировки в области уже проводились. Сейчас по примеру Южного Урала на федеральном уровне принято решение перед началом нового учебного года провести аналогичные мероприятия в школах по всей стране.

«Чтобы все всё понимали и знали, что делать. Поручаю главам взять это на контроль и вместе с сотрудниками полиции качественно его провести. Чтобы в каждой школе все, кто отвечает за эти процессы, знали и понимали, что нужно делать на уровне рефлексов, автоматически при каждой ситуации. Важно снять все возможные риски», - распорядился Алексей Текслер.

Основам безопасного поведения учат и самих школьников. Занятия проходят даже летом в рамках проекта «Академия безопасности». Бойцы студенческих отрядов области провели занятия в библиотеках и в детских лагерях. Ребята учат, как не попасть в беду, а если попал - то, как и чем можно помочь в различных чрезвычайных ситуациях, как как оказать первую помощь. Волонтеры не только рассказывали ребятам правила, но и показывали наглядный материал в виде мультиков, видеоинструкций и дарили полезные подарки.

«Каждый слушал с интересом и задавал много вопросов, а также делился своим опытом в этой теме! Нам было интересно послушать мнение каждого и немного поиграть. Мы получили яркие впечатления, послушали невероятные истории и побывали в теплой атмосфере вместе со школьниками», – поделилась комиссар студенческих отрядов ЮУГМУ Юлия Бажанова.

В преддверии нового учебного года в школах идут проверки на готовность учебных заведений, в том числе к обеспечению на должном уровне общественного правопорядка и безопасности. В учебных заведениях региона продолжают устанавливать камеры видеонаблюдения, «тревожные» кнопки, предусмотрено обеспечение школ физической охраной. Но есть еще над чем работать, считает глава региона.

Алексей Текслер дал поручение аппарату антитеррористической комиссии, министерству общественной безопасности и министерству цифрового развития проанализировать предложение минобрнауки региона по дальнейшему обеспечению школ инженерно-техническими средствами безопасности.

В особом приоритете региональных властей остается обеспечение не только физической безопасности детей, но и психологической. «С этого года в муниципалитетах активно внедряем «Почту Доверия» для школьников и их родителей, расширяем штат психологов, которые на местах сопровождают деятельность школьных специалистов», - рассказывала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По ее мнению, в ближайшие годы роль психологов в процессе обучения детей будет только возрастать. Поэтому было принято решение увеличить штат психологов в Психологической службе Южного Урала: они будут консультировать специалистов на территории всего региона, обучать их новым методам взаимодействия с детьми и подростками.

Кроме того, запланированы профилактические и воспитательные мероприятия с учащимися. Для преподавателей предусмотрены инструктажи и тренировки.

Губернатор также отметил, что на сегодня остается актуальной тема безопасности на объектах транспорта и военных комиссариатов. Службы Украины пытаются вовлечь граждан России в деструктивную деятельность, в том числе путем угроз и обмана. Напомним, в ночь с 31 июля на первое августа в Копейске и Верхнеуральске были совершены попытки поджога военкоматов. И в том, и в другом случае женщина кинула в окно военкомата бутылки с зажигательной смесью после телефонного разговора с мошенниками.

Алексей Текслер отметил, что важно разъяснять жителям все аспекты, в том числе правовые последствия таких шагов. «Требуется вести постоянную разъяснительную работу, в том числе в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма, - подчеркивает губернатор. - Важно доводить до людей сведения о противоправном характере подобных агрессивных действий и возможной ответственности, а также информировать о признаках вовлечения в деструктивную деятельность».

Отдельно Алексей Текслер обратил внимание на тему крупных резонансных событий, которые происходят в ряде регионов: возгорания складов, пожары в ТРК и другие (так, на днях произошел взрыв на складе пиротехники в Подмосковье, в результате которого пострадали более 80 человек. Предварительная причина – нарушение требований промышленной безопасности).

В связи с этим губернатор поручил главам муниципалитетов во взаимодействии с правоохранительными органами в рамках координации аппарата АТК провести работу с собственниками подобных объектов по недопущению таких ситуаций.

«Сейчас обращаюсь к главам. Коллеги, вы лучше всех знаете эти объекты. Вам необходимо организовать взаимодействие и провести соответствующую работу», - обратился к главам губернатор.