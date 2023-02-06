В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма

Для строящегося храма в честь Архистратига Божия Михаила в поселке Томинский Сосновского района (Челябинская область) вчера, 5 февраля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил купола с крестами.

«Всякий раз приезжаю в Томинский с особым чувством. Это первый храм, заложенный мною после назначения на челябинскую кафедру. Чин закладки состоялся на Пасху 2021 года, а сегодня мы водружаем на храм купола и кресты. От всего сердца поздравляю всех вас. Крест – это символ победы добра над злом, символ победы Христа над адом, символ победы света над тьмою. И пусть сила этого Животворящего Креста осеняет жителей этого посёлка и благословляет на добрые дела», – обратился к верующим митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Строительство храма для местных жителей – долгожданное событие. Почти чудо, ведь никто не мог поверить, что в небольшом поселке он может появиться. За всеми этапами возведения томинцы следят внимательно. Так и на освящение куполов они пришли за час до начала.

«Прихожане долго просили, чтобы Господь даровал нам строительство церкви. Это великое чудо свершилось! Мы благодарны тем, кто строил этот красивый, светлый и радостный храм. Время неверия подошло к концу. Наступает вера православная. Думаю, многие сердца сейчас открыты к Богу. Уверена, после открытия храма количество прихожан увеличится», – сказала жительница поселка Томинский Елена Каракич.

Раньше на службу томинцы шли в здание администрации поселка, где в 2008 году образовался небольшой приход. По словам главы сельского поселения Татьяны Голубицкой, все гости поселения признаются – новый храм по-настоящему шикарный! Даже ночью подсветка работает так, что здание видно отовсюду. «Наши жители с балконов делают фотографии, присылают. Это очень приятно!» – отметила глава Томинского Татьяна Голубицкая.

Храм в честь Архистратига Божия Михаила выполнен по старинной технологии. Его своды – полностью из кирпича, а купола – металлические, с последующим золочением.

«Зачастую при строительстве храмов применяется нитрит титана, но он плохо себя зарекомендовал. Здесь инвестор настоял на том, чтобы было выполнено золочение крестов и куполов сусальным золотом», – рассказал проектировщик храма Роман Гарбузов.

Храм планируют расписать уникальными иконами, которых нет в других городах России. Это особенно важно для паломников и прихожан.

Открытие храма состоится уже в апреле этого года. Одновременно в нем смогут молиться больше ста человек.

Добавим, строительство новой церкви стало возможным благодаря Томинскому горно-обогатительному комбинату. На территории разместятся детская игровая площадка, вспомогательное помещение и церковная лавка. В подвальной части предусмотрено отдельное крестильное помещение.