В трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района пройдут масштабные ремонты

В областной больнице города Чебаркуль (Челябинская область) продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена».

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, в этом году масштабные ремонты пройдут в трех врачебных амбулаториях - поселка Тимирязевский, сел Травники и Варламово.

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Два здания врачебной амбулатории пройдут полную модернизацию, которой предусмотрена замена кровли, ремонт и отделка стен, оконных конструкций, дверных групп. Со следующей недели начинается ремонт амбулатории Травников. Обновленные медпункты будет соответствовать всем современным требованиям.

«Ждем с нетерпением! Уже видны колоссальные изменения. За мои 27 лет работы – это первая грандиозная реконструкция амбулатории. Очень ждем дня открытия! Завозится новая мебель, новое оборудование, получится новое функциональное, уютное, удобное пространство как для нас медицинских работников, так и для наших пациентов», - отмечает заведующая врачебной амбулаторией села Варламово Евгения Калмагарова.