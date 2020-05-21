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В учреждениях соцзащиты Челябинской области выявлено 12 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 16:03
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области с начала пандемии коронавирусной инфекции было выявлено 12 инфицирования сотрудников и проживающих в социальных учреждениях.

«Всего во всех учреждениях системы социальной защиты населения по области коронавирусная инфекция была выявлена у 12 человек, в том числе у пяти сотрудников и семи проживающих», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений региона. Из общего числа заболевших выздоровели четыре человека, в том числе двое сотрудников и двое проживающих. Пятеро инфицированных из домов-интернатов находятся в медицинских учреждениях, где получают необходимое лечение. «Болезнь у всех протекает бессимптомно», - подчеркнули в министерстве.

Как уже сообщало агентство, случай коронавируса зарегистрирован в доме-интернате для детей с задержкой умственного развития в Троицке. Два заболевших сотрудника выявлено в МОУ «Коррекционная школа-интернат № 5» для детей с особенностями развития в Магнитогорске. Учреждение было закрыто на карантин. Единичные случай зафиксированы в Верхнеуральского доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Работники социальных учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса коронавирусной инфекции, получат повышенный размер специальных федеральных доплат.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, где зафиксирован случай заноса коронавирусом, доплата составит 60 тысяч рублей за двухнедельную смену (для врачей, которые работают в учреждениях без заноса инфекции, – 40 тысяч).

Для социальных и педагогических работников, психологов, среднего медицинского и административного персонала, работающих с инфицированными людьми, выплата будет равна 35 тысяч рублей (без заноса инфекции – 25 тысяч). Для младшего персонала - 20 тысяч рублей (без инфекции – 15 тысяч), для технического персонала и персонала, работающего на иных должностях –15 тысяч рублей (10 тысяч).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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