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В Уйском районе успешно реализуется программа по развитию сельских территорий

Общество
Сегодня, 16:15
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Два проекта по направлению развития сельских агломераций программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» реализованы в этом году в Уйском районе. В селе Уйское обустроена спортивная образовательная площадка «Дядя Степа», в поселке Мирный новая площадка оборудована 13 спортивными тренажёрами. Стоимость этих двух проектов составила 1,4 миллиона рублей.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» в 2020 году на реализацию проектов развития сельских агломераций будет направлено 124,6 миллиона рублей из федерального бюджета и 29 млн рублей — из областного. А всего на финансирование программы, включая газификацию территорий, улучшение жилищных условий сельских жителей и строительство сельских автодорог выделено 825,3 миллиона рублей.

Как сообщили в минсельхозе региона, в 2020 году в Министерстве сельского хозяйства России прошли отбор четыре комплексных проекта развития сельских территорий Челябинской области: в Кизильском, Нагайбакском, Увельском и Уйском муниципальных районах. В рамках этих проектов выполнены 16 мероприятий, таких как капитальный ремонт Дома творчества, сельских клубов, футбольного поля, приобретение автобуса для Дома культуры, ремонт школьного спортзала, строительство спортивной образовательной площадки, котельной, культурно-досугового центра и другие мероприятия.

«На обустройство образовательной площадки в селе Уйское был направлен один миллион рублей. К концу августа работы практически завершены, на площадке проложена асфальтированная велодорожка, установлены игровые конструкции «Автомобиль», «Паровозик», «Полиция», установлено оборудование «Велопарковка на столбах», «Пост ДПС», «Качели ДПС», «Машинка спортивная» и другие. Как завершающий штрих — на велодорожке будут установлены дорожные знаки», - рассказала директор Уйского центра внешкольной работы Жанна Тагирова.

«Этот микрорайон мы хотим сделать удобным для жителей, чтобы люди могли прийти, отдохнуть, в перспективе здесь будет сквер для детей и их родителей. На этой территории вместе с программой «Устойчивое развитие сельских территорий» работают также программы «Реальные дела», «Городская среда». Подобная образовательная площадка для нашего района первая, как и строительство бассейна, и реконструкция стадиона, и лыже-роллерная трасса», - комментирует глава Уйского муниципального района Вениамин Владельщиков.

Реализация данного проекта расширяет образовательные возможности в районе. С 1 сентября на базе Центра внешкольной работы будет организовано обучение детей по программе "Юные инспектора дорожного движения", которое будет проходить на этой площадке. Уже заключены соглашения с ГИБДД, организациями дополнительного образования.

Территория, где сейчас находятся центр технического творчества и образовательная площадка, преобразилась до неузнаваемости за последние два года. Раньше здесь стояли заброшенные хозяйственные постройки, которые являлись очагом антисанитарии. По решению сельской администрации эти сараи были снесены, и начата работа по благоустройству. В 2019 году было построено здание центра технического творчества для системы дополнительного образования детей, в котором учащиеся района смогут постигать азы 3D-моделирования, робототехники и судомоделирования. До первого сентября текущего года планируется оснастить Центр учебным оборудованием, а также завершить обустройство площадки «Дядя Степа». В дальнейшем здесь появятся газоны (газонная трава уже прорастает), будут посажены деревья (ель, берёзка, рябина, липа) декоративный кустарник.

 

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