В выходные и праздник изменится график движения электричек на ЮУЖД

В предстоящие выходные и праздничный день в Челябинской области изменится график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге.

Как сообщает «Свердловская пригородная компания», в понедельник, 12 июня, будет отменен пригородный поезд № 6004 сообщением Полетаево-1 – Челябинск. Электричка курсирует только по рабочим дням и отправляется в 07:41.

Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст – Челябинск не будет курсировать в воскресенье, 11 июня. Он назначен на 12 июня (отправление в 17:43).

Изменяется расписание некоторых пригородных поездов и в Оренбургской области.

Свердловская пригородная компания просит пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в железнодорожных пригородных кассах.