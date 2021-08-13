В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин

Новый этап развития колесного транспорта – переход на электрический привод. Поэтому в России разрабатывают коммунальные и дорожные машины с электротрансмиссией. Экологичный проект обратил на себя внимание в объявленный в России год науки и технологий.

Южно-Уральский государственный университет начал работу над линейкой такой техники совместно с АО «Курганский завод дорожных машин» и Курганским государственным университетом. Проект по созданию экологически чистых универсальных коммунальных машин малого класса с применением тягового электропривода для всесезонного содержания и уборки городских территорий и возможностью использования различного навесного оборудования будет реализован в рамках Уральского НОЦ мирового уровня. Главная особенность техники – внедрение электрической трансмиссии.

«Совместно с «Кургандормаш» мы выполнили предпроектную часть, сформировали концепцию новой машины, определили технические требования и этапы работы. Моделирование, расчет и проектирование самого тягового привода, электроприводов оборудования и связанных с ним систем – также наша задача», – рассказал директор Центра компьютерного инжиниринга ЮУрГУ Сергей Таран.

Отказ от дизельного двигателя позволит улучшить тяговые характеристики машин, уменьшить шумность во время работы и снизить количество выбросов. Такой запрос сейчас существует у городских администраций, которые закупают коммунальную технику.

Разработка позволит в будущем использовать разные варианты «зеленого» топлива, например, водородные элементы. При отработке водород превращается в воду. К такому уровню экологичности будет стремиться вся транспортная сфера.

По планам, линейку машин малого класса должны создать за три года.

Помимо создания экологически чистых универсальных коммунальных машин малого класса с применением тягового электропривода, Курганский завод дорожных машин совместно с Центром компьютерного инжиниринга ЮУрГУ планирует разработать коммунальную машину среднего класса на собственном шасси с использованием электрического привода. Машина данного класса в настоящий момент не выпускается на территории Российской Федерации.