13.08.2021
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
13.08.2021
Автотранспортное управление ММК отмечает день рождения
13.08.2021
В Челябинске сотрудники Росгвардии нашли пропавшего мальчика
13.08.2021
Полицейские Челябинска взяли под особый контроль Кировку
13.08.2021
Музей каслинского литья меняет место жительства
13.08.2021
Эксперты ОНФ снова выявили нарушения при строительстве дороги в рамках проекта БКАД
В ЮУрГУ разрабатывают электрическую трансмиссию для коммунальных машин
12.08.2021
Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
12.08.2021
ЮУрГУ вошел в ТОП-25 российских вузов в рейтинге Webometrics 2021
19.07.2021
В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра
19.07.2021
ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021