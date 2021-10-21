В ЮУрГУ всех непривитых против ковида сотрудников отстранят от работы с 12 ноября

С 12 ноября сотрудники Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинская область), не поставившие прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 и не болевшие ковидом, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков в обращении, опубликованном на официальных страницах вуза в социальных сетях.

Ректор подчеркнул, что в стране и регионе на сегодня растет количество заболевших коронавирусом. В Челябинской области уже официально подтверждено более 106 тысяч случаев коронавируса. Суточное число заболевших растет уже в течение месяца.

«На основании постановления главного санитарного врача по Челябинской области мной подписан приказ об обязательной вакцинации работников всех структурных подразделений ЮУрГУ, - сообщил Александр Шестаков и выразил надежду, что сотрудники уже ознакомились с документом. - С 12 ноября невакцинированные и не имеющие противопоказаний к проведению иммунизации против новой коронавирусной инфекции будут отстранены от работы». Ректор попросил всех сотрудников с пониманием отнестись к принятому решению, быть социально ответственными и внимательными к своему здоровью.

Кроме того, Александр Шестаков отдельно обратился к студентам и аспирантам:

«В интернете сегодня очень много провокационной информации, касающейся прививочной кампании. Не ведитесь на эти пустые, ничем не подкрепленные кроме эмоций разговоры, - призвал ректор. - У нас единый дружный коллектив, впереди серьезные задачи и большие планы. Для их реализации потребуется много сил и здоровья».

Александр Шестаков отметил важность проводимых противоковидных мероприятий - они позволят поскорее вернуться к нормальной, стабильной беспандемийной жизни.

Ректор призвал всех сотрудников делать прививки и не откладывать ревакцинацию: «Других научно обоснованных способов прекратить пандемию коронавируса нет. Прошу вас ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований».

Напомним, с 11 октября в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников.

ООО «ЧелябГЭТ» также предупредило своих сотрудников, что все непривитые будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о введении в стране нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по седьмое ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней и ужесточил ограничения.