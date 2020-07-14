В жару в Челябинской области участились случаи выпадения детей из окон

В период аномальной жары, когда в квартирах распахиваются все окна, в Челябинской области резко выросло число случаев выпадения детей. Чаще всего ЧП происходит по халатности родителей.

«Последний случай произошел в Магнитогорске. Из окна второго этажа частного дома выпал мальчик 4 лет, обошлось без тяжёлых последствий», - рассказали в министерстве здравоохранения области. Это чрезвычайное происшествие стало седьмым по счету с начала этого года.

В воскресенье, 12 июля, вечером, в Ленинском районе Челябинска четырехлетний ребенок выпал с девятого этажа. «Спасти малыша не удалось. Смерть зарегистрирована до прибытия скорой помощи», - сообщили в минздраве региона. По данному факту проводится доследственная проверка, уточнили в СУ СКР.

Четыре случая выпадения детей из окон были зарегистрированы в первые десять дней июня. Одно из ЧП произошло в многодетной семье. Мама пошла с подругой в магазин, оставив пятерых детей дома одних. Старшие не уследили за малышом. Травматологи Челябинской областной детской больницы оперировали ребенка до двух часов ночи.

Трагедии происходят чаще всего в тех случаях, когда взрослые оставляют детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, которые защищены только москитными сетками. В большинстве случаев, факты падений детей из окон происходят в многодетных и малообеспеченных семьях, стоящих на учете в органах опеки, уточнили в СУ СКР региона.

Родителям настоятельно советуют не держать открытыми настежь окна в доме, где живёт маленький ребёнок. В таких семьях под запретом должны быть и москитные сетки без соответствующей защиты окна. «Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на нагрузку», - поясняют в министерстве.

Минздрав напоминает родителям: категорически нельзя показывать детям, как открываются окна. Необходимо установить блокираторы, которые не позволят ребенку самому открыть окно.

Родителям советуют выбирать жалюзи без свисающих шнурков и цепочек. «Ребенок может с их помощью взобраться на окно и запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье», - поясняют в минздраве.

Нельзя разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Не нужно ставить мебель поблизости окон и разрешать ребенку играть на подоконниках.

Ни в коем случае не нужно оставлять спящего ребенка одного в квартире, даже ненадолго.