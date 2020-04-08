В Златоусте установили мемориальную доску ныне живущему региональному министру

В Златоусте (Челябинская область) появилась мемориальная доска ныне живущему чиновнику - Олегу Климову, с осени прошлого года занимающему должность заместителя главы региона - министра общественной безопасности.

Олег Климов имеет воинское звание "Генерал-майор". Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За военные заслуги».

Об удивительном факте написал известный южноуральский краевед Юрий Латышев. Координатор движения "АрхиСТРАЖ" задался вопросом, кто же был инициатором установки мемориальной доски на доме №2 по улице Карла Маркса?

"Доска была установлена ориентировочно в 2015-2018-м годах. Да еще и с ошибкой", - констатировал Юрий Латышев.

Мемориальная доска с изображением здравствующего чиновника появилась на памятнике архитектуры и градостроительства 1957-го года постройки - жилой дом является объектом культурного наследия региона.

Здание пятиэтажное, его площадь превышает семь с половиной тысяч квадратных метров. Дом с весны 2015-го года находится под управлением УК "ЖЭК №2". Об этом Юрий Латышев написал в своем блоге в "Живом журнале".