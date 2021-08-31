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31.08.2021

Челиндбанк увеличивает объемы кредитования  
Комсомольский проспект
Челябинск
дороги
Общество
31.08.2021 12:48
Фото: читатель «Урал-пресс-информ»

Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте

Жители Челябинска продолжают негодовать по поводу реконструкции Комсомольского проспекта и задавать все новые вопросы. Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ответил на очередной информационный запрос агентства «Урал-пресс-информ» и прокомментировал появление на разных участках проспекта зеленой разделительной полосы и новых дорожных знаков.

Напомним, на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской, вопреки заявлением администрации города, появилась зеленая разделительная полоса. Ранее председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров заявлял о невозможности организовать разделительный газон из-за подземных коммуникаций на всем протяжении Комсомольского проспекта.

Но, как оказалось, на некоторых участках проспекта сделать разделительный газон все-таки возможно. Как рассказал зампредседателя комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин, речь идет о тех участках, где отсутствуют подземные инженерные коммуникации: от улицы Каслинской до Свердловского проспекта и от улицы Ворошилова до улицы Солнечной. На остальных участках оформить разделительную полосу технически не представляется возможным.

Кроме того, читатели агентства ранее сообщали о появлении новых дорожных знаках на участке Комсомольского проспекта при движении в сторону северо-запада в районе развлекательного центра «Галактика развлечений».

В администрации города рассказали, что на всем участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского будет выполнена переразметка проезжей части: без островков безопасности, но с приведением ширины полос до нормативных значений и с обустройством выделенной полосы для общественного транспорта. Такая схема организации дорожного движения будет введена по аналогии с участком Комсомольского проспекта от улицы Чайковского до улицы Чичерина, несмотря на негодование автомобилистов Челябинска об усилившихся пробках.

Переразметку планируется осуществить в срок до первого октября этого года, после чего установленные над проезжей частью дорожные знаки будут расчехлены.

Напомним, на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но челябинцы обрушились с резкой критикой на результаты ремонта: пробки никуда не делись, бесполезный островок безопасности можно было бы заменить зеленой разделительной полосой, новыми прерывающимися велодорожками никто не пользуется. Возмущенные горожане не раз приглашали администрацию города оценить «удобства» обновленного Комсомольского проспекта. Но пока на их предложения никто так и не отозвался.

Автор: Екатерина Михайлова
Комсомольский проспект
Челябинск
дороги
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Родители детей, посещающих детский сад №26 в Еманжелинске (Челябинская область), в преддверии виз
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компа
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С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»

28.08.2021 02:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

28.08.2021 02:46

В субботу наступает молодое «бабье лето»

28.08.2021 02:29

В завершающие выходные лета в Челябинской области местами дожди, грозы, заморозки

28.08.2021 02:15

НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы

28.08.2021 01:18

В субботу у православных - Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2021 00:55

Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года

28.08.2021 00:40

ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников

27.08.2021 17:06

Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение

27.08.2021 17:01

Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»

27.08.2021 16:57

ЮУТПП делает ставку на промышленное развитие, высокие технологии и защиту интеллектуальной собственности

27.08.2021 16:53

В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело

27.08.2021 16:13

Новые правила: какую рыбу нельзя считать уловом и нужно отпустить обратно в водоем

27.08.2021 15:49

В Челябинской области осужденные готовятся сесть за парты