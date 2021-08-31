31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
31.08.2021
Житель Златоуста стал жертвой проститутки
31.08.2021
В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»
31.08.2021
В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр
31.08.2021
В ЧОДКБ скончалась 1,5-летняя девочка, переболевшая ковидом
31.08.2021
Челиндбанк увеличивает объемы кредитования
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
27.08.2021
Челябинские власти прислушались к жалобам жителей и начали ремонт Енисейской
24.08.2021
В Челябинске на Российской провалился асфальт
24.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021