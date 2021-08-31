Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте

Жители Челябинска продолжают негодовать по поводу реконструкции Комсомольского проспекта и задавать все новые вопросы. Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска ответил на очередной информационный запрос агентства «Урал-пресс-информ» и прокомментировал появление на разных участках проспекта зеленой разделительной полосы и новых дорожных знаков.

Напомним, на участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской, вопреки заявлением администрации города, появилась зеленая разделительная полоса. Ранее председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров заявлял о невозможности организовать разделительный газон из-за подземных коммуникаций на всем протяжении Комсомольского проспекта.

Но, как оказалось, на некоторых участках проспекта сделать разделительный газон все-таки возможно. Как рассказал зампредседателя комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин, речь идет о тех участках, где отсутствуют подземные инженерные коммуникации: от улицы Каслинской до Свердловского проспекта и от улицы Ворошилова до улицы Солнечной. На остальных участках оформить разделительную полосу технически не представляется возможным.

Кроме того, читатели агентства ранее сообщали о появлении новых дорожных знаках на участке Комсомольского проспекта при движении в сторону северо-запада в районе развлекательного центра «Галактика развлечений».

В администрации города рассказали, что на всем участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского будет выполнена переразметка проезжей части: без островков безопасности, но с приведением ширины полос до нормативных значений и с обустройством выделенной полосы для общественного транспорта. Такая схема организации дорожного движения будет введена по аналогии с участком Комсомольского проспекта от улицы Чайковского до улицы Чичерина, несмотря на негодование автомобилистов Челябинска об усилившихся пробках.

Переразметку планируется осуществить в срок до первого октября этого года, после чего установленные над проезжей частью дорожные знаки будут расчехлены.

Напомним, на Комсомольском проспекте осуществлялся полномасштабный дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но челябинцы обрушились с резкой критикой на результаты ремонта: пробки никуда не делись, бесполезный островок безопасности можно было бы заменить зеленой разделительной полосой, новыми прерывающимися велодорожками никто не пользуется. Возмущенные горожане не раз приглашали администрацию города оценить «удобства» обновленного Комсомольского проспекта. Но пока на их предложения никто так и не отозвался.