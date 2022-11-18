Власти Челябинской области помогут военкоматам провести оцифровку данных воинского учета

В Челябинской области оцифруют все имеющиеся данные воинского учета граждан. Региональные и местные власти помогут военкоматам в проведении этой работы.

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать содействие областному военному комиссариату в оцифровке данных воинского учета граждан. Соответствующую задачу глава региона обозначил перед подчиненными на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасности в условиях режима «уровень базовой готовности».

Кроме того, губернатор распорядился создать в муниципалитетах координирующие штабы по организации помощи семьям мобилизованных граждан.

Текслер отметил, что все запланированные на заседании прошлого штаба мероприятия были выполнены.

На прошлой неделе состоялись учения по гражданской обороне и территориальной обороне, проверена система оповещения жителей области по сигналам гражданской обороны, а также отработаны вопросы оповещения специально уполномоченных должностных лиц по гражданской обороне и проведению эвакуационных мероприятий.

Актуализированы документы по гражданской и территориальной обороне, обеспечена готовность к запуску работы штаба территориальной обороны области и муниципалитетов. Отработан порядок порядок взаимодействия правительства области с федеральными органами, а также с муниципалитетами и организациями региона в период территориальной и гражданской обороны.

Усилена охрана стратегических объектов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, крупных промышленных объектов, а также предприятий, входящих в госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», «Ростех».

Напомним, с 19 октября 2022 года в Челябинской области введен режим «уровень базовой готовности» в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина.