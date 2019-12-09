Власти Челябинской области высказали свое мнение по графику работы 31 декабря

Власти Челябинской области высказали свое отношение к инициативе сделать последний рабочий день в 2019 году, 31 декабря, выходным.
Напомним, такое предложение главе региона поступило от депутата Госдума Виталия Пашина.
«Мы внимательно разобрались в этом вопросе, он непростой», - подчеркнул пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.
Правительство может сделать вторник, 31 декабря, выходным днем в подведомственных им учреждениях (в том числе в детских садах, больницах и школах), объявив, субботу, 28 декабря, рабочей.
Тогда возникает вопрос, куда денут дошкольников те родители, которые работают во внебюджетном секторе. Кроме того, насколько правильно увеличивать число дней, когда поликлиники не будут полноценно работать и принимать больных. И так новогодние каникулы на длительный срок разрывают связь пациента и медперсонала.
«Важно учесть и то, что таким переносом мы лишим людей двух полноценных выходных», - добавляет Сергей Зюсь.
По его словам, большинство семей последние перед Новым годом выходные используют для полноценной подготовки к празднику.
По словам Сергея Зюся, в данном вопросе разумнее рекомендовать работодателям лояльнее отнестись к своим работникам, установив гибкий график работы 31 декабря. «Мы такой подход приветствуем», - подчеркнул пресс-сектретарь губернатора.
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