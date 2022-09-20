Власти Советского района уже готовятся к благоустройству нового участка Свободы

Власти Советского района Челябинска уже начали готовиться к благоустройству третьего участка пешеходной зоны по улице Свободы, которое будет осуществляться на отрезке между улицами Плеханова и Орджоникидзе в 2023-м году.

Данную территорию в качестве будущего объекта благоустройства выбрали сами жители, приняв участие в интернет-голосовании. Прогулочную зону здесь обустроят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Глава Советского района Владислав Макаров и его заместитель Евгений Петров пошагово обошли участки благоустройства следующего года для оптимизации подготовки проектно-сметной документации с учетом практики, наработанной в нынешнем сезоне. Обход был совместным с руководством Агентства инновационного и инвестиционного развития Челябинска (АИиР), являющегося заказчиком разработки проекта, и представителями проектной организации «ЛК-Строй».

«Следующий участок улицы Свободы генерирует в себе достаточно большое количество проблем, поэтому мы начали их решать, не дожидаясь весны», - отмечают в администрации Советского района.

Аукционы, по итогам которых определятся подрядчики для выполнения основных работ по благоустройству и сопутствующих работ по монтажу наружного освещении на участке Свободы между Плеханова и Орджоникидзе, состоятся уже в октябре текущего года.

Напомним, в этом году новую пешеходную зону на улице Свободы создали на участке от улицы Тимирязева до Плеханова – по программе «Формирование комфортной городской среды». Результаты благоустройства в конце августа оценила глава Челябинска Наталья Котова.

Цена контракта по созданию пешеходной зоны составила 25,6 миллиона рублей. Отдельно были оформлены договорные отношения на выполнение работ по монтажу и восстановлению наружного освещения на общую сумму 5,2 миллиона рублей.

За лето здесь полностью привели в порядок пешеходную часть, ограничив возможность парковки на газонах и тротуарах. Для велосипедистов организовали отдельную дорожку так, чтобы они не пересекались с пешеходами. Высадили 18 деревьев, почти полторы тысячи кустарников и обустроили 2,8 тысячи квадратных метра газона. Кроме этого, на всем протяжении благоустраиваемого участка установили опоры освещения, приствольные решетки, велопарковки, современные скамейки, кресла, урны и даже стрелочные указатели.

Первый этап реконструкции пешеходной зоны по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева, был реализован в Советском районе в 2021-м году – по программе инициативного бюджетирования.

Отметим, за благоустройство пешеходной части Свободы голосуют сами жители – так было и с первым, и со вторым, и с третьим ее участками.