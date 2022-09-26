Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону организовали внеклассное занятие для школьников среднего звена МОУ «Кременкульская СОШ» на тему «История становления Вооруженных сил России. Виды и рода войск в современной армии, их роль в обеспечении государственной безопасности».

«На встрече с учениками был проведен краткий исторический экскурс к истокам и причинам зарождения первых организованных дружин, необходимость которых возникла в результате различных исторических событий. Также сотрудники отдела провели параллели между современным устройством Вооруженных сил Российской Федерации и предшественниками существующих родов войск», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в военном следственном отделе СК России по Челябинскому гарнизону.

Кроме того, школьникам на практических примерах показали взаимодействие различных силовых структур, действующих в стране, с целью обобщения деятельности всех органов государственной власти, функционирующих для достижения общей цели – обеспечения целостности и стабильности функционирования государственного строя.

Одновременно с этим в ходе встречи ребятам рассказали о роли следственного комитета, его структуре и основных целях и задачах. Отдельное внимание было уделено военному следствию и профессии военного следователя.