Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркинский район
Кунашакский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Москва
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Наркотики
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
ЖКХ
Мусор
Транспорт
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Экология
На житейских перекрестках
Наркотики
Космос
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
ЖКХ
Мусор
Транспорт
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о предо
26.09.2022

Разъяснения

Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, местами с
26.09.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на понедельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мнение о голосовании в ЛДНР и на освобождённых территориях особенно интересно услышать из уст ино
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
23.09.2022

Янус Путконен: После референдума жители Донбасса ощутят себя по-настоящему русскими
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На дороги Челябинска снова вышли попрошайки. Она стоят с протянутыми руками практически на гостев
Дороги
Дороги
23.09.2022

Дороги Челябинска снова оккупировали попрошайки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В шести городах Челябинской области в выходные установятся неблагоприятные метеорологические усло
Экология
Экология
23.09.2022

В шести городах Челябинской области в выходные будут НМУ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.09.2022

В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%
Военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону
Общество
26.09.2022 10:30
Фото: Военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону организовали внеклассное занятие для школьников среднего звена МОУ «Кременкульская СОШ» на тему «История становления Вооруженных сил России. Виды и рода войск в современной армии, их роль в обеспечении государственной безопасности».

«На встрече с учениками был проведен краткий исторический экскурс к истокам и причинам зарождения первых организованных дружин, необходимость которых возникла в результате различных исторических событий. Также сотрудники отдела провели параллели между современным устройством Вооруженных сил Российской Федерации и предшественниками существующих родов войск», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в военном следственном отделе СК России по Челябинскому гарнизону.

Кроме того, школьникам на практических примерах показали взаимодействие различных силовых структур, действующих в стране, с целью обобщения деятельности всех органов государственной власти, функционирующих для достижения общей цели – обеспечения целостности и стабильности функционирования государственного строя.

Одновременно с этим в ходе встречи ребятам рассказали о роли следственного комитета, его структуре и основных целях и задачах. Отдельное внимание было уделено военному следствию и профессии военного следователя.

Военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Дорожные столбики вдоль трамвайных путей в Челябинске будут устанавливать еще неделю – до 30-го с
Общество
Дороги

В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей

23.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня тема частичной мобилизации вызывает много эмоций, и пристальное внимание наших сограждан
Общество
Спецоперация на Украине

Фейк, который оказался не фейком

22.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 21 сентября, с Байконура состоялся запуск корабля «К.Э. Циолковский» («Союз МС-22») с эк
Общество
Космос

Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой

22.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную
Федерация
Спецоперация на Украине

Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

21.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области оценят целесообразность и эффективность инвестиций в продлении линии метрот
Экономика
Метро в Челябинске

На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов

20.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске дорожники завершают укладку нижних слоев асфальтобетона на участке улицы Худякова от
Общество
Дороги

Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели

19.09.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о предо
26.09.2022

Разъяснения

Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют сильные ливни, местами с
26.09.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев на понедельник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мнение о голосовании в ЛДНР и на освобождённых территориях особенно интересно услышать из уст ино
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
23.09.2022

Янус Путконен: После референдума жители Донбасса ощутят себя по-настоящему русскими
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На дороги Челябинска снова вышли попрошайки. Она стоят с протянутыми руками практически на гостев
Дороги
Дороги
23.09.2022

Дороги Челябинска снова оккупировали попрошайки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В шести городах Челябинской области в выходные установятся неблагоприятные метеорологические усло
Экология
Экология
23.09.2022

В шести городах Челябинской области в выходные будут НМУ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

26.09.2022 10:57

Базовая станция связи «Ростелекома» названа в честь 30-летия Интернета на Южном Урале

26.09.2022 10:43

Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации

26.09.2022 10:34

Озёрский «Золотой петушок» подвёл итоги «Музыкального бурдона»

26.09.2022 10:34

Студентам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

26.09.2022 10:30

Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону рассказал детям об истории становления Вооруженных сил РФ

26.09.2022 09:48

Тепло в дома жителей Коркино придет с 26 сентября по первое октября

26.09.2022 02:15

В Челябинской области за неделю суточное число заболевших ковидом выросло на 30%

26.09.2022 01:40

В понедельник в Челябинской области – понижение температуры, ливни, мокрый снег

26.09.2022 01:33

Штормовое предупреждение для южноуральцев на понедельник

26.09.2022 01:12

Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)

25.09.2022 17:48

В Златоусте мужчину переехал трамвай

25.09.2022 17:47

В Кыштыме травмировался гонщик из Екатеринбурга

25.09.2022 17:43

Идет третий день референдумов

25.09.2022 17:40

Явка на референдуме в ЛНР превысила 45%

24.09.2022 15:24

В Челябинске члены участковых комиссий ездят на выездные голосования в сопровождении полицейских

24.09.2022 15:20

В Златоусте полицейский спас собаку, запертую пьющей хозяйкой на балконе

24.09.2022 15:16

Безопасности избирательных участков во время референдума в Челябинске уделяется повышенное внимание

24.09.2022 15:12

В Челябинской области продолжаются референдумы

23.09.2022 17:58

Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов

23.09.2022 17:52

Янус Путконен: После референдума жители Донбасса ощутят себя по-настоящему русскими

23.09.2022 17:46

Дороги Челябинска снова оккупировали попрошайки

23.09.2022 17:40

«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества

23.09.2022 17:30

Мощное, передовое предприятие: ГРЦ Макеева поразил воображение старшеклассников Миасса

23.09.2022 17:21

В шести городах Челябинской области в выходные будут НМУ

23.09.2022 17:17

В Челябинской области в субботу – тепло, в воскресенье на севере похолодает, дожди

23.09.2022 17:16

Анонсы событий и мероприятий на выходные

23.09.2022 17:08

В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев

23.09.2022 17:03

«Своих не бросаем: митинг-концерт в поддержку референдумов объединил тысячи челябинцев

23.09.2022 16:41

В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте

23.09.2022 16:35

ВЦИОМ: Большинство жителей ДНР и ЛНР намерены проголосовать за присоединение к РФ

23.09.2022 16:29

В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России

23.09.2022 16:28

О приоритетах паломнической службы Челябинской епархии узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

23.09.2022 16:15

Что делать, если попадающий под отсрочку специалист уже получил повестку из военкомата

23.09.2022 16:08

Итальянцы в Челябинске: в театре оперы и балета состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Травиата» 18+

23.09.2022 15:38

За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места

23.09.2022 14:59

Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе

23.09.2022 14:56

В Челябинской области заявляет о себе кадровый дефицит

23.09.2022 14:45

Отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты ИТ, связи и медиа

23.09.2022 13:52

Детские игрушки: удобство покупок

23.09.2022 13:49

В Челябинске пройдет премия для предпринимателей «Бизнес Успех»

23.09.2022 13:41

На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда

23.09.2022 13:32

За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело

23.09.2022 13:30

Магнитка помогает Донбассу

23.09.2022 13:21

ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса

23.09.2022 13:09

ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки

23.09.2022 13:01

Андрей Ксензов: Новый пешеходный переход на Аллее Славы нужен челябинцам

23.09.2022 12:27

«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит

23.09.2022 12:13

Вандалы испортили железнодорожный мост

23.09.2022 12:11

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум по вхождению в РФ

23.09.2022 11:52

Глава Ростуризма: Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно

23.09.2022 11:41

Саткинским полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя

23.09.2022 11:40

Движение по новой дороге на 2-й Эльтонской в Чурилово откроют в октябре

23.09.2022 11:39

Александр Лазарев призвал южноуральцев ориентироваться только на достоверную информацию

23.09.2022 11:36

Раскрутим педали: в Троицке состоится «Велогонка опавших листьев» 18+

23.09.2022 10:31

В Челябинской области к началу следующей недели ожидается похолодание и ночные заморозки

23.09.2022 10:11

В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей

23.09.2022 09:54

Текслер: В каждой территории должен появиться свой муниципальный инвестиционный стандарт

23.09.2022 09:27

Челябинцам обещают яркое открытие нового хореографического сезона

23.09.2022 09:21

Золотые гвозди мадам Бовари

22.09.2022 19:11

Текслер поручил главам заняться вопросами частичной мобилизации

22.09.2022 19:04

В Челябинске полностью закрывают движение по улице Плодородной

22.09.2022 18:58

«Без оглядки» с ММК: мечты обязательно сбываются

22.09.2022 18:47

Текслер предупредил южноуральцев о возможном распространении фейков о мобилизации

22.09.2022 18:33

В пятницу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия

22.09.2022 18:32

Строительство продолжится: Наталья Котова осмотрела новую дорогу на Молдавской

22.09.2022 18:12

В пятницу в Челябинской области тепло и без осадков

22.09.2022 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)

22.09.2022 17:53

Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой

22.09.2022 17:45

Фейк, который оказался не фейком

22.09.2022 17:29

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию в Волгограде

22.09.2022 17:15

Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам

22.09.2022 17:02

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут в Челябинске проголосовать на референдуме

22.09.2022 16:40

В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей

22.09.2022 16:36

Глава ДНР – об обмене пленными

22.09.2022 16:14

В Челябинске состоится первый фестиваль колокольного звона «ЗвонЧе»

22.09.2022 16:08

В Челябинске начнут изучать богослужебные языки

22.09.2022 15:51

ПОЧЕМУ ВАЖНА ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

22.09.2022 15:33

Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов

22.09.2022 14:59

Камерунец Эмиль Симб: Нам нужна Россия, которая проводит политику равноправия со своими партнёрами

22.09.2022 14:55

Миронов: Обмен пленными вызвал в обществе вопросы

22.09.2022 14:22

Задержаны челябинцы, принявшие участие в несанкционированном митинге

22.09.2022 14:17

Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида

22.09.2022 14:16

Минфиновцы Челябинской области встретили свое 103-летие с секаторами в руках

22.09.2022 14:12

Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной

22.09.2022 12:25

А у них на это пять причин: подрядчик вновь сорвал сроки сдачи школы в Копейске

22.09.2022 12:21

Среди лауреатов конкурсов СМИ собкор «УПИ» Михаил Бондаренко

22.09.2022 11:31

Котова услышала просьбы жителей Тополинки

22.09.2022 11:28

Харатьян приедет в Челябинск на митинг-концерт «Своих не бросаем» 16+

22.09.2022 11:19

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали крупного наркокурьера

22.09.2022 11:15

Частичная мобилизация не коснется студентов и выпускников военных кафедр вузов

22.09.2022 10:40

Фонтан на площади Революции в Челябинске отправили на зимовку

22.09.2022 10:37

В Челябинской области появится горно-туристический кластер

22.09.2022 10:35

Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой

22.09.2022 10:11

Завод «Уральская кузница» ввел в эксплуатацию систему очистки стоков

22.09.2022 09:00

Чем больше ингредиентов, тем привлекательнее и дешевле! «Ростелеком» предлагает новый тариф «Технология выгоды»

22.09.2022 01:01

ВТБ начал работать по новым условиям госпрограмм кредитования бизнеса

21.09.2022 18:09

Преподаватели и студенты ЮУГМУ укрепили здоровье коллективной ходьбой по Челябинскому бору

21.09.2022 17:31

В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов

21.09.2022 17:14

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)

21.09.2022 17:13

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК