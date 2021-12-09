Врачи ЧОКБ ставят на ноги пациентов, перенесших инсульт

Врачи Челябинской областной клинической больницы ставят на ноги пациентов, перенесших инсульт.

В числе спасенных докторами ЧОКБ - 62-летний житель поселка Первомайский Сергей Морозов, который несколько дней назад упал с дивана и не мог подняться: не шевелились ни руки, ни ноги.

Родственники обнаружили мужчину лежащим на полу – в какое точно время началась сосудистая катастрофа, никто не знает. С инсультом Сергея Морозова доставили в ЧОКБ, и уже через полчаса после приезда скорой помощи пациенту удалили тромб хирургическим путем. После операции тромбэкстракции житель Первомайского чувствует себя замечательно и уже готовится к выписке.

«И вот так могу, и вприсядку станцую! Спасибо врачам, вернули меня к жизни!» - поделился спасенный южноуралец радостью от своего счастливого исцеления.

Помогли в Челябинской областной клинической больнице и 47-летнему водителю из Магнитогорска, которому стало плохо за рулем во время очередного рабочего рейса в столицу Южного Урала. Мужчина помнит, что успел свернуть на обочину и припарковать грузовик.

«Возле Еманжелинска стало плохо. Взял правее к обочине, из машины вышел, левые рука и нога не слушались. Не знаю, сколько стоял, махал правой рукой, все ехали мимо, одна легковушка остановилась. Добрые люди подошли, я только смог сказать, что надо скорую вызвать. Они меня увидели, сказали - инсульт ударил его», - вспоминает Мухамадсафо Азизов.

Неравнодушные люди позвонили в службу скорой помощи. Это были двое мужчин и девушка, которые ехали в районе пяти утра по трассе Магнитогорск-Челябинск неподалеку от Еманжелинска. Сейчас мужчина хочет разыскать и лично поблагодарить тех людей, которые не проехали мимо и тем самым спасли ему жизнь.

Как отмечают в пресс-службе ЧОКБ, очень большое количество людей сегодня погибает от инсультов и инфарктов или становится глубокими инвалидами только потому, что никого не оказалось рядом, или люди не обратили внимания на симптомы заболевания, распознать которые достаточно просто.

«Запомните всего одно слово - УДАР. У - это улыбка: просим человека улыбнуться, если есть асимметрия, перекос лица, подозреваем инсульт. Д - движение: просим подвигать руками, ногами, если замечаем слабость, также подозреваем инсульт. А - артикуляция, четкость, правильность речи, ее понимание. Р - решение: вызов скорой медицинской помощи. Чем быстрее вызовем скорую, тем лучше для пациента», - поясняют в областной больнице.

Отметим, за всеми больными с нарушениями сердечного или мозгового кровообращения круглосуточно наблюдают врачи регионального сосудистого центра, работающего на базе ЧОКБ, - они контролируют всю территорию Южного Урала.

«Специалисты РСЦ круглосуточно по мониторам слежения и по аудиосвязи получают информацию обо всех пациентах, поступивших с инфарктом или инсультом. Дежурный доктор связывается с врачом медицинской организации, где находится пациент, согласовывает тактику лечения, дальнейшую маршрутизацию пациента, если есть необходимость - решает вопрос о переводе в областную больницу», - рассказывает руководитель регионального сосудистого центра Василий Масюк.