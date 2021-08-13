Вручены награды лауреатам «Славы Южноуральска – 2021»

В Челябинской области состоялась ежегодная торжественная церемония «Слава Южноуральска – 2021». Мероприятие прошло в городском Доме культуры и было приурочено ко Дню города – 14 августа 2021 года Южноуральск отпразднует 58-летие.

Горожан приветствовали первый заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, глава Южноуральска Ярослав Куленко, председатель городского Собрания депутатов Данил Беля.

Александр Лазарев от имени председателя Законодательного Собрания Владимира Мякуша поздравил собравшихся в зале южноуральцев с Днем города Южноуральска и вручил главе города приветственный адрес.

«Сегодня в городском округе ведется большая работа по привлечению инвесторов, по активному жилищному и социальному строительству. Меняют свой облик жилые кварталы, создаются благоприятные условия для жизни и труда, - отметил Александр Лазарев. - Уверен в дальнейшем успешном развитии Южноуральска, в улучшении его социально-экономического положения и росте благосостояния жителей. От имени депутатов Законодательного Собрания желаю всем горожанам крепкого здоровья, новых трудовых успехов и семейного благополучия!».

Грамотами и наградами были отмечены лауреаты в нескольких номинациях.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области был отмечен генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания ГП» Зураб Баратов - за высокий профессионализм, благотворительную помощь Южноуральску и значительный вклад в развитие строительной отрасли.

Одной из самых многочисленных стала номинация «Юбиляры». Были награждены 15 лауреатов - ветераны труда, активные горожане, которые внесли большой вклад в развитие города.

В номинации «Наше будущее!» были награждены молодые южноуральцы и коллективы за высокие достижения в учебе, творчестве, спорте, общественной жизни, профессиональном мастерстве. Награды были вручены 20 номинантам - отличникам учебы, волонтерам, призерам и победителям всероссийских и международных конкурсов.

Также неравнодушных южноуральцев наградили в номинациях «Общественная инициатива», «Благотворительная акция», «Событие года», «Успех года», а также «Лучший сотрудник предприятия ЮТОР «Совет директоров г. Южноуральска». Номинантами стали самые достойные представители учреждений города.

В числе награждённых в этот день был и первый заместитель председателя областного парламента Александр Лазарев. За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, активную жизненную позицию, общественную деятельность, значительный вклад в становление и развитие города Южноуральска он был представлен к званию Почётного гражданина города. Глава Ярослав Куленко вручил Александру Лазареву почетный знак, утвержденный в прошлом году, и ленту.

«Для меня эта награда стала полной неожиданностью. Конечно, очень приятно оказаться среди удостоенных этого звания выдающихся людей Южноуральска— руководителей предприятий, деятелей культуры и спорта, образования. Эти люди внесли значимый вклад в развитие нашего города», - отметил Александр Лазарев.

ФОТО: Законодательное собрание области