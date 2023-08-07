07.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)
07.08.2023
Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя
07.08.2023
Изменены правила списания долгов по бюджетным кредитам
07.08.2023
В Челябинске снесли уродливый ларек напротив областного суда
07.08.2023
В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки
07.08.2023
Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта
Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности
07.08.2023
В Челябинской области ожидают продолжительный сильный дождь и грозы
06.01.2022
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
20.07.2020
Экстренное предупреждение для южноуральцев продлили еще на сутки
29.07.2013
В Челябинской области вновь объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023