В настоящее время все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности в связи с объявленным экстренным предупреждением, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее Челябинский Гидрометцентр предупредил, что во второй половине дня седьмого августа, с сохранением ночью и днем восьмого августа в отдельных районах региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град, местами крупный. При грозах вероятно шквалистое усиление ветра. При прояснении – туманы.

По прогнозу синоптиков погода ухудшится уже сегодня вечером, сильный дождь начнется ночью и продлится весь завтрашний день.

«В настоящее время все службы переведены в режим повышенной готовности, ведется проверка дождеприемных коммуникаций, - отметили в мэрии. - Особое внимание уделяется местам, где чаще всего происходят подтопления».

В администрации подчеркнули, что для ликвидации опасных ситуаций в любое время суток готовы выезжать шесть аварийных бригад и вся необходимая техника.

Челябинцев просят при обнаружении мест сильных подтоплений - не рисковать, пересекая их пешком, на автомобиле или других транспортных средствах.

Обо всех местах подтоплений сообщать в диспетчерскую службу по номер 727-46-26 или 112.