Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень

В Челябинской области начата реализация пилотного проекта по модернизации женских консультаций, который позволит перезагрузить систему взаимодействия с беременными женщинами.

Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 17 июля, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, рассказавшая, что ранее группа врачей прошла тренинг, позволивший им увидеть женскую консультацию глазами пациенток.

«Было много открытий, не всегда приятных. Теперь наша задача – сделать весь путь в местных ЖК комфортным: провести дополнительное обучение психологов и акушеров-гинекологов, скорректировать отношение медперсонала к пациенткам, выделить зону для детских игр и так далее. Эти меры не требуют крупных затрат», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, первыми участниками такой перезагрузки станут женские консультации в районной больнице села Долгодеревенское и в городской поликлинике №8 в Челябинске.

«К концу года планируем подвести промежуточные итоги», - рассказала Ирина Гехт.

Первый заместитель главы региона отметила, что незапланированная беременность – это стресс, к которому нередко примешивается давление внешних обстоятельств.

«Современное законодательство дает женщине возможность самой решать судьбу своего будущего ребенка. И все же не для всех аборт является до конца осознанным шагом. Многие впоследствии сожалеют о нем. Считаю, что у каждой женщины должна быть возможность предварительно поделиться своими переживаниями с профессиональным психологом», - подчеркнула Ирина Гехт, напомнив, что эту работу проводят в женских консультациях Челябинской области, но не проводят в частных клиниках.

Первый вице-губернатор рассказала, что с 2012 года на Южном Урале действуют кризисные центры и кабинеты медико-социальной помощи, работает горячая линия поддержки: 8(800)234-54-53.

«Результат комплексной работы положительный: за последние семь лет в нашем регионе на 53 процента уменьшилось количество абортов. Однако если женщина выбирает частную клинику, то перед операцией такого консультирования не ведется. Прерыванием беременности занимаются в Челябинской области 59 медицинских центров. На прошлой неделе мы связались с каждым из них, чтобы обсудить этот вопрос. Итог переговоров: три медицинских центра прекратят делать хирургические аборты, еще одна клиника будет проводить их в условиях круглосуточного стационара. Некоторые учреждения оставят только медикаментозное прерывание на малых сроках по медпоказаниям. Еще три центра внедрят мотивационное анкетирование беременных женщин, направленное на профилактику абортов. Ожидаем ответа и от других клиник», - рассказала Ирина Гехт.