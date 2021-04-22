Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом

Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» в весеннюю призывную кампанию 2021-го года организована должным образом.

К такому выводу пришли, положительно оценив деятельность ОСП, уполномоченная по правам человека региона Юлия Сударенко, представители военной прокуратуры Челябинского гарнизона и родители призывников, готовящихся к отправке в армию. Гости побывали на сборном пункте в компании военного комиссара региона Андрея Максурова сегодня, 22-го апреля.

Первым делом посетители посмотрели, как организованы и как соблюдаются здесь мероприятия по противодействию заносу коронавирусной инфекции (соблюдаются строго), посетили столовую, спальное расположение, клуб, пункт переодевания, медицинскую комиссию, пообщались с призывниками.

Юлия Сударенко и родители сказали ребятам напутственные слова – сегодня с областного сборного пункта уходят команды в части Сухопутных войск, дислоцированных в Южном и Центральном военных округах.

В ЦВО призывников отправят автобусами, в ЮВО – отдельными вагонами, выделяемыми для перевозки военнослужащих (в составе пассажирских поездов).