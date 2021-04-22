Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом

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22.04.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году возвращать родителям полов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в Лазареву субботу, 24-го апреля, совершит божественную
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021

В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Армия
призыв
Юлия Сударенко
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22.04.2021 14:32

Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом

Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» в весеннюю призывную кампанию 2021-го года организована должным образом.

К такому выводу пришли, положительно оценив деятельность ОСП, уполномоченная по правам человека региона Юлия Сударенко, представители военной прокуратуры Челябинского гарнизона и родители призывников, готовящихся к отправке в армию. Гости побывали на сборном пункте в компании военного комиссара региона Андрея Максурова сегодня, 22-го апреля.

Первым делом посетители посмотрели, как организованы и как соблюдаются здесь мероприятия по противодействию заносу коронавирусной инфекции (соблюдаются строго), посетили столовую, спальное расположение, клуб, пункт переодевания, медицинскую комиссию, пообщались с призывниками.

Юлия Сударенко и родители сказали ребятам напутственные слова – сегодня с областного сборного пункта уходят команды в части Сухопутных войск, дислоцированных в Южном и Центральном военных округах.

В ЦВО призывников отправят автобусами, в ЮВО – отдельными вагонами, выделяемыми для перевозки военнослужащих (в составе пассажирских поездов).
Всего фотографий: 5
Автор: Евгения Александрова
Армия
призыв
Юлия Сударенко
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Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко назвала число задержанных на акции протеста в Че
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.04.2021

Отдых для молодых в России станет доступнее
В Курчатовском районе Челябинска чествовали победителей первого конкурса «Человек года-2020», орг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Президент России Владимир Путин предложил в 2021 году возвращать родителям полов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий в Лазареву субботу, 24-го апреля, совершит божественную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.04.2021

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
Армия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021

Челябинская область готовится к первой весенней отправке призывников
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01.04.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в день празднования 76-й годовщины Великой Победы, 9 Мая, состоится ряд общегородски
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22.04.2021
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Челябинский инженер, конструктор, изобретатель Константин Леонов предложил закрыть спуски в подзе
Среда обитания

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками

21.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Центральном районе Челябинска, где довольно активно ведется благоустройство и озеленение, есть,
Общество

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств

21.04.2021
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Челябинский урбанист Лев Владов в своем сообществе в ВКонтакте заявил о неграмотной планировке уч
Общество

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы

20.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области произошел провал по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском
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В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение

20.04.2021
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • rek@uralpress.ru

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:07

В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 15:01

Отдых для молодых в России станет доступнее
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:32

Взгляд со стороны: Работа областного сборного пункта «Челябинск-Южный» организована должным образом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:23

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 14:10

В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:56

В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 13:41

В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:57

В Курчатовском районе Челябинска впервые прошел конкурс «Человек года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:40

Родителям вернут половину стоимости путевки на детей в летние лагеря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:23

Свое первое богослужение на Южном Урале митрополит Алексий совершит в Лазареву субботу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2021 12:20

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22.04.2021 12:14

В Челябинской области робот-пылесос учинил пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.04.2021 11:53

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В нацпарке «Таганай» фиалка зацвела раньше срока
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22.04.2021 11:41

Капризная погода в апреле еще покажет южноуральцам свой характер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.04.2021 11:13

«Моей судьбы коромысло»: в Челябинске откроется выставка Натальи Акимовой (Солодовник)

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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22.04.2021 11:11

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22.04.2021 10:47

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22.04.2021 10:10

В четверг в Челябинской области осадков не ожидается
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21.04.2021 22:54

В Челябинске начал «сыпаться» дом со свиньей на фасаде
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21.04.2021 22:09

Для жителей Металлургического района Челябинска начали создавать общественные пространства
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21.04.2021 21:56

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:47

Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора
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21.04.2021 16:44

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров
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21.04.2021 16:18

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«Вера. Надежда. Любовь» - посвящение создателю Камерного хора Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:14

На Южном Урале осужденных выводили на волю для работы в частных владениях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:02

Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 16:01

Доплаты за классное руководство будут получать и кураторы групп в техникумах и колледжах
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21.04.2021 15:39

Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
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21.04.2021 15:12

Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:45

«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 14:41

В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам
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21.04.2021 14:19

В Челябинской области начали отключать отопление
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21.04.2021 14:18

Летний отдых челябинских детей организуют с учетом режима повышенной готовности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 13:17

В Челябинске подельнику экс-мэра Тефтелева огласили приговор

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:54

В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:44

В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:32

ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 12:14

В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «ЭпиВакКорона»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:58

Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:52

Новый епископ Челябинский и Миасский Алексий возведен в сан митрополита
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:41

В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:30

В Челябинске блокадница на инвалидной коляске попросила депутата Корнева об установке пандуса

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:21

Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 11:04

В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:57

ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:52

В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:34

В Москве задержали челябинца, похитившего 76 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:32

В ночь с 21 на 22 апреля ожидается пик активности звездопада Лириды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:24

Челябинская область готовится к посевной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:22

В Челябинской области в лобовом ДТП погиб житель Казани

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:17

К ситуации с загрязненной водой в Увельском районе подключились общественники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:09

Губернатор Челябинской области примет участие в церемонии оглашения Послания президентом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.04.2021 10:00

В челябинском сквере откроется выставка парижского музея «Коллективный урбанизм»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 19:24

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:27

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 18:02

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:45

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:44

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:56

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 14:02

В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
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19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
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19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

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19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
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19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
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19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
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19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:48

В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:15

Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:59

Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:48

В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:44

Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:21

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:01

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 15:04

В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 14:47

В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 13:09

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:50

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:10

В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 11:51

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 00:48

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 20:02

В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:45

Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:02

Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:57

В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:23

В выходные в Челябинской области похолодает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 17:11

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:12

В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:09

Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:08

Пойдем-ка, покурим!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:57

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:34

Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:30

Появилось видео из сгоревшей квартиры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:27

В Магнитогорске стартовал садовый сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:05

Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:04

Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:03

В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для семей с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:53

Жителям челябинского поселка Локомотивный подарят оазис красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:44

В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:43

На Смолино рыбаки провалились под лед
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:41

Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:55

В Челябинске загорелась квартира на 13-ом этаже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:23

Владислав Макаров: Поющий фонтан на Театральной площади Челябинска оказался в надежных руках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:21

Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:13

«… И счастлив лишь тот…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:01

На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:43

Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:24

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:22

«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:21

Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:18

Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:05

В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:02

Виктор Ереклинцев рассказал о самых крупных проектах благоустройства этого года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:00

В Центральном районе Челябинска детально обследуют все объекты благоустройства прошлых лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:56

Четверо погибли: в Ханты-Мансийском округе автомобиль южноуральца попал в ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:54

Шершневский гидроузел в Челябинске ждет капитальный ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:51

Текслер – жителям дома рядом с провалом грунта: Дому ничего не угрожает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:41

Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:22

Благоустройство набережной вдоль «Мегаполиса» в Челябинске начнут с демонтажа подпорной стенки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:20

Полицейские Челябинска предупредили подростков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:57

Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:49

ЮУТПП совместно с правоохранителями, общественниками и властями Челябинской области усилит борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:47

В Челябинской митрополии назначен новый глава
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:45

Счетная палата России выявила излишние расходы при реконструкции аэропорта Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:41

В Челябинской области закрыли автодорогу в Тюлюк
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:22

В Челябинске дорожный нацпроект реализуют на шести улицах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:19

В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:59

Таганайская медуница поставила рекорд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:49

В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
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16.04.2021 09:38

Большой «экзамен»: у общественников возникли вопросы по всем гарантийным дорогам Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:22

Бывший прокурор Челябинской области Лопин теперь трудится на РМК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:32

В центре Челябинска установят две станции для ремонта велосипедов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:03

Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 23:05

И снова многолетники: в Челябинске на набережной вдоль «Мегаполиса» зазеленеют злаковые
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:50

На озеленение площади Революции Челябинска в этом году потратят почти четыре миллиона

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:17

Текслер: Я сюда не просто так приехал
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:10

В Челябинской области открыт сезон горящей травы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:09

Дорогу к школе в Чурилово начнут строить в 2021 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:44

Полицейские Челябинска вышли на акцию «Безопасность рулит»!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:16

Виталий Безруков разоблачает общественников-клеветников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:07

Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:52

В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:43

Из-за закрытия Ленинградского моста изменено движение трамваев