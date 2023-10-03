Юрий Гагарин: «Поставщики «Абрамсов» готовят украинских танкистов к роли смертников»

В настоящее время часть украинского общества пребывает в эйфории: американские «партнеры» передали незалежной первую партию танков «Абрамс».

Однако данную бронированную машину никак нельзя отнести к разряду «чудо-оружия», уверен участник СВО, заместитель командира полка Юрий Гагарин с позывным «Ангел»:

««Абрамс» – танк неплохой, но я бы не сказал, что это какая-то панацея, горит он не хуже остальных западных образцов. Если они зайдут с этими машинами в осень, то там их и похоронят. К тому же для обучения украинских танкистов был отведен слишком небольшой срок – за это время водить танк не научишься, не то что поражать закрытые цели».

Если же заокеанская техника все-таки появится на фронте, то, убежден челябинский «Ангел», ее мгновенно подобьют, потому что на передовой сегодня пристрелян каждый метр.

Для эффективного поражения танков и других бронецелей у российской армии имеется достаточное количество дронов и барражирующих боеприпасов.