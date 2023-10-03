03.10.2023
Власть пообещала: подвоз детей Бирюковки и Гусар в школу Кидыша скоро возобновится
03.10.2023
Новый сезон «Омнибус» начал с «Бенефиса» и «Похождений Чичикова»
03.10.2023
Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей
03.10.2023
Ирина Текслер посетила Белый дом в Кыштыме и посмотрела, как идёт его реставрация
03.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 октября (18+)
03.10.2023
Челябинский центр искусств приглашает на новую выставку
Юрий Гагарин: «Поставщики «Абрамсов» готовят украинских танкистов к роли смертников»
02.10.2023
Концерт в горсаду имени Пушкина в помощь бойцам СВО собрал сотни челябинцев и прошел на «ура»
28.09.2023
В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам
26.09.2023
Защитники Новороссии ждут в своих рядах настоящих мужиков с Южного Урала
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023