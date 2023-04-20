20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
20.04.2023
Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте
20.04.2023
В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов
20.04.2023
В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес
20.04.2023
Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу
Южноуральцев приглашают внести свой вклад в «Корзину доброты»
30.03.2023
В Челябинской области расширят категорию детей погибших участников войны
01.03.2023
В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания
01.03.2023
Замминистра социальных отношений Челябинской области попала под сокращение
27.01.2023
В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023