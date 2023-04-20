Южноуральцев приглашают внести свой вклад в «Корзину доброты»

Жителей Челябинской области приглашают принять участие в продовольственном марафоне «Корзина доброты», который пройдет 22 апреля. Собранные продукты будут переданы нуждающимся семьям с детьми и пенсионерам.

Как сообщает пресс-служба минсоца области, акция состоится в 586 магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

Для участия в марафоне необходимо приобрести хотя бы один продукт из рекомендованного списка. В качестве помощи принимаются продукты с длительным сроком хранения: крупы, овощные, рыбные и мясные консервы, подсолнечное масло, чай, сахар, макаронные изделия, сухофрукты и орехи, печенье и другие.

Выбранные и оплаченные продукты нужно будет передать его волонтеру Фонда «Банк еды «Русь» в закассовой зоне магазинов, либо оставить в специальной корзине.

Для Челябинской области это уже второй продовольственный марафон. Первый состоялся в 2021 году, было собрано свыше шести тонн продуктов, которые были розданы порядка 800 семей с детьми и одиноким пенсионерам.

В минсоце региона уточнили, в 2021 году между правительством Челябинской области и фондом «Банк еды «Русь» было заключено соглашение о сотрудничестве. В 2022 году фонду выделена субсидия из областного бюджета. Практически 55 тысяч граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь в натуральной форме. В 2023 году фонду также предоставлена субсидия.