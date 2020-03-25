Южноуральцев, вернувшихся из-за границы, будут проверять на коронавирус в аэропорту

В Челябинской области с сегодняшнего дня подключается к работе по обработке тест-систем на коронавирус лаборатория областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Об этом заявила на брифинге первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Это позволит медикам с сегодняшнего дня брать анализы на коронавирус у прилетающих международными рейсами прямо в аэропорту.

«В самолет будет заходить не только сотрудник аэропорта, но и представитель транспортной полиции. Граждане, прибывшие из-за рубежа, будут проходить в отдельный автобус, их зарегистрируют и возьмут анализ. Планируется, что до конца марта все россияне будут вывезены на родину. Они будут под особым наблюдением медиков. Также будут проверять тех, кто летит транзитом из Москвы», - пояснила Ирина Гехт.

Ожидается возвращение около 70 тысяч туристов из-за рубежа.