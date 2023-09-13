Южноуральцы отмечены премией «Команда Путина» за вклад во благо жизни людей

Жители Челябинской области отмечены знаком отличия «Команда Путина» и почетными грамотами за большой профессиональный вклад во благо жизни людей и преданность стране.

Торжественная церемония награждения отличившихся состоялась в резиденции губернатора. Глава региона Алексей Текслер начал церемонию с вручения высшей региональной награды - медали «За смелость и отвагу» - заместителю руководителя исполкома Народного фронта Борису Подольному и российскому блогеру, журналисту Юрию Подоляке. Региональный знак отличия был учрежден в этом году и вручается впервые. Высоких гостей наградили «за решительные действия, самоотверженность и мужественную отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья».

«Сегодня в этом зале собрались смелые и неравнодушные люди, с активной гражданской позицией, настоящие патриоты страны. Люди, которые живут под девизом «Своих не бросаем», проявляют в наше непростое время самые лучшие качества, самое главное - хранят верность великой Родине», – обратился к собравшимся Алексей Текслер.

По словам главы региона, в зале собрались те, кто, не считаясь с опасностью и риском, трудится на освобожденных территориях, участвует в проектах по поддержке участников СВО, собирает средства на помощь фронту, возит гуманитарную помощь в зону боевых действий и в освобожденные города. «И, конечно, низкий поклон бойцам, которые сражаются на передовой, героически выполняют свой воинский долг», - поблагодарил губернатор.

Алексей Текслер и Борис Подольный вручили 14 южноуральцам почетную грамоту и почетный знак «Команда Путина» за большую работу на благо российских граждан, будущего развития страны. Награда была инициирована Народным фронтом.

«Девиз этой премии «Люди – людям». Это делается не во имя высоких идеалов, не во имя наград, не во имя карьерных лифтов, это делается настоящими людьми, которые по-другому не могут, которые не могут спокойно относиться к боли другого, к просьбе о помощи, к невысказанной просьбе о помощи», – отметил Борис Подольный.

Кроме того, 19 представителям бизнеса Челябинской области были вручены благодарности проекта «Народный фронт. Все для Победы» за оказание существенной помощи участникам СВО.

«Вместе наградили тех, кто отличился на фронте, отметился отважными поступками в мирной жизни Отдельную благодарность выразили людям и предприятиям, которые помогают нашей армии, отправляют гуманитарную помощь на Донбасс. Рад, что у нас очень много замечательных людей, которые участвуют в этой работе», - подчеркнул Алексей Текслер.

Среди награжденных пенсионерка Светлана Ивановна Еремина (она накопила 300 тысяч рублей и перечислила в фонд «Все для Победы!» на покупку бронежилетов), руководитель движения «Шьем нашим» Алена Коробинцева, инициатор волонтёрского движения по плетению маскировочных сетей Юлия Эсик из Писклово (Еткульский район).

Алексей Текслер и Борис Подольный вручили также награды сотрудникам Троицкого отдела полиции, спасшим на пожаре людей, сообщили в ГУ МВД региона.

Поздно вечером седьмого мая загорелось четырехэтажное общежитие на улице Строителей в Троицке. Сотрудники патрульно-постовой службы младший лейтенант полиции Кирилл Товстолуцкий и старший сержант полиции Николай Дербенев первыми прибыли к месту происшествия.

Полицейские поднялись на верхние этажи и помогли жильцам спуститься через окна по лестницам прибывших пожарных. Среди спасенных – пожилая женщина и малолетний ребенок. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Стражи правопорядка организовали охрану объекта, чтобы граждане могли забрать свои личные вещи.