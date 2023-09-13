Южноуральцы отмечены премией «Команда Путина» за вклад во благо жизни людей

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска увековечили память героев специальной военной операции. Торжественн
12.09.2023

В Советском районе Челябинска увековечили память героев СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября «Днем вос
12.09.2023

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12.09.2023

Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
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12.09.2023

Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

Челябинцы могут записать ребенка в спортивную секцию на портале «Госуслуги»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.09.2023

Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
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12.09.2023

В Челябинске появился еще один модульный пункт полиции

Народный фронт в Челябинской области
Алексей Текслер
Борис Подольный
Знак отличия «Команда Путина»
Общество
13.09.2023 02:34

Южноуральцы отмечены премией «Команда Путина» за вклад во благо жизни людей

Жители Челябинской области отмечены знаком отличия «Команда Путина» и почетными грамотами за большой профессиональный вклад во благо жизни людей и преданность стране.

Торжественная церемония награждения отличившихся состоялась в резиденции губернатора. Глава региона Алексей Текслер начал церемонию с вручения высшей региональной награды - медали «За смелость и отвагу» - заместителю руководителя исполкома Народного фронта Борису Подольному и российскому блогеру, журналисту Юрию Подоляке. Региональный знак отличия был учрежден в этом году и вручается впервые. Высоких гостей наградили «за решительные действия, самоотверженность и мужественную отвагу при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья».

«Сегодня в этом зале собрались смелые и неравнодушные люди, с активной гражданской позицией, настоящие патриоты страны. Люди, которые живут под девизом «Своих не бросаем», проявляют в наше непростое время самые лучшие качества, самое главное - хранят верность великой Родине», – обратился к собравшимся Алексей Текслер.

По словам главы региона, в зале собрались те, кто, не считаясь с опасностью и риском, трудится на освобожденных территориях, участвует в проектах по поддержке участников СВО, собирает средства на помощь фронту, возит гуманитарную помощь в зону боевых действий и в освобожденные города. «И, конечно, низкий поклон бойцам, которые сражаются на передовой, героически выполняют свой воинский долг», - поблагодарил губернатор.

Алексей Текслер и Борис Подольный вручили 14 южноуральцам почетную грамоту и почетный знак «Команда Путина» за большую работу на благо российских граждан, будущего развития страны. Награда была инициирована Народным фронтом.

«Девиз этой премии «Люди – людям». Это делается не во имя высоких идеалов, не во имя наград, не во имя карьерных лифтов, это делается настоящими людьми, которые по-другому не могут, которые не могут спокойно относиться к боли другого, к просьбе о помощи, к невысказанной просьбе о помощи», – отметил Борис Подольный.

Кроме того, 19 представителям бизнеса Челябинской области были вручены благодарности проекта «Народный фронт. Все для Победы» за оказание существенной помощи участникам СВО.

«Вместе наградили тех, кто отличился на фронте, отметился отважными поступками в мирной жизни Отдельную благодарность выразили людям и предприятиям, которые помогают нашей армии, отправляют гуманитарную помощь на Донбасс. Рад, что у нас очень много замечательных людей, которые участвуют в этой работе», - подчеркнул Алексей Текслер.

Среди награжденных пенсионерка Светлана Ивановна Еремина (она накопила 300 тысяч рублей и перечислила в фонд «Все для Победы!» на покупку бронежилетов), руководитель движения «Шьем нашим» Алена Коробинцева, инициатор волонтёрского движения по плетению маскировочных сетей Юлия Эсик из Писклово (Еткульский район).

Алексей Текслер и Борис Подольный вручили также награды сотрудникам Троицкого отдела полиции, спасшим на пожаре людей, сообщили в ГУ МВД региона.

Поздно вечером седьмого мая загорелось четырехэтажное общежитие на улице Строителей в Троицке. Сотрудники патрульно-постовой службы младший лейтенант полиции Кирилл Товстолуцкий и старший сержант полиции Николай Дербенев первыми прибыли к месту происшествия.

Полицейские поднялись на верхние этажи и помогли жильцам спуститься через окна по лестницам прибывших пожарных. Среди спасенных – пожилая женщина и малолетний ребенок. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Стражи правопорядка организовали охрану объекта, чтобы граждане могли забрать свои личные вещи.

Народный фронт в Челябинской области
Алексей Текслер
Борис Подольный
Знак отличия «Команда Путина»
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В Советском районе Челябинска увековечили память героев специальной военной операции. Торжественн
12.09.2023

В Советском районе Челябинска увековечили память героев СВО
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12.09.2023 17:09

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12.09.2023 17:07

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Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

10.09.2023 20:49

В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов

10.09.2023 20:18

В Челябинской области 11 сентября – местами дожди

10.09.2023 19:59

В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)

10.09.2023 19:46

В Миассе прошли этап RFC Russia Ural и возрожденный трак-триал «УРАЛьский рубеж»

10.09.2023 18:41

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года

10.09.2023 18:16

Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси

10.09.2023 13:24

В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах

10.09.2023 12:58

В субботу на Челябинск обрушилось больше месячной нормы осадков, в Копейске затопило площадь

10.09.2023 10:58

Челябинск и Златоуст отпраздновали Дни городов без серьезных происшествий

10.09.2023 10:42

Беспилотники и десантники на катерах пытались атаковать Крым

10.09.2023 10:32

Славные танкисты и танкостроители великой России отмечают профессиональный праздник

10.09.2023 10:17

Уральский «вестерн»: на реке Кабанке

10.09.2023 10:06

Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана

09.09.2023 20:07

В Челябинске выбрали человека города, им стал Никита Николов

09.09.2023 19:43

День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских

09.09.2023 18:24

Челябинск гуляет несмотря на дождь

09.09.2023 18:15

Взгляд из космоса: Бородинское сражение

09.09.2023 17:45

Юлия Сударенко рассказала о челябинской «Надежде» осужденных России

09.09.2023 17:21

В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы

09.09.2023 17:06

В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла

09.09.2023 13:15

Смеемся, чтобы жить: в Челябинске прошла благотворительная акция

09.09.2023 13:05

Почти двух миллионов лишились жители Чебаркуля

09.09.2023 12:55

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста

09.09.2023 11:20

В центре Челябинска в воскресенье временно изменятся маршруты

09.09.2023 11:09

Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом

09.09.2023 10:47

Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

08.09.2023 21:00

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ