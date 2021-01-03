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Южноуральцы пожаловались на очередь к «Ласточке»

Жители Челябинска пожаловались на огромные очереди, которые образовались в пригородном железнодорожном вокзале. Видео столпотворения пассажиров опубликовано в социальных сетях.

Очереди, которые начались с улицы, образовались на вокзале второго января 2021 года. Южноуральцы пытались попасть на скоростной поезд «Ласточка», который следует из Челябинска в Магнитогорск. По словам пассажиров, были открыты не все двери.

«Все пытаются зайти на электричку. Это какой-то кошмар. Здесь человек 500», - сказала автор видео.

Пассажиры также рассказали в социальных сетях, что на входе сотрудники вокзала осматривали личные вещи. Одних это возмутило, а другие отметили, что проверка багажа не является нововведением.

«Это обычное дело для вокзала пригородных касс. Проверяют сумки, карманы, рамки и так далее. Народ под прибытие поезда приходит, а там проверка каждого человека, вот сюрприз?», - написал интернет-пользователь Клим Абрамов.

Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» ежедневно отправляется из Челябинска в 17 часов 55 минут и прибывает в Магнитогорск в 22 часа 15 минут. Из Магнитки «Ласточка» выезжает в шесть часов 32 минуты и прибывает в областной центр в 10 часов 52 минуты. Во время пути электропоезд останавливается на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы. «Ласточка» оборудована всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам электропоезда доступны два класса обслуживания. В отдельном помещении салона поезда расположены 12 мест первого класса. Они оборудованы индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками для зарядки мобильных устройств.

Видео: vk.com, «Типичный Челябинск»