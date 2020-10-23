Южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови у участкового врача и в аптеках

В Челябинской области увеличат количество пульсоксиметров для измерения уровня кислорода в крови у пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на ковид, которые находятся на амбулаторном этапе лечения.

Этими приборами дополнительно оснастят медработников первичного звена. Прорабатывается и вариант, когда южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови и при посещении аптек.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 23 октября.

Пульсоксиметр определяет пульс и количество кислорода в крови пациента. При пневмонии, в том числе и вызванной ковидом, сатурация кислорода в крови резко снижается, что может привести к дыхательной недостаточности.

Областные власти за счет благотворительных средств приобретают дополнительно пульсоксиметры. «Только по городу Челябинску нам их надо порядка 600, - отметила Ирина Гехт. - Они будут у всех медицинских сестёр, у всех врачей. И, соответственно, это тоже позволит улучшить качество медицинского обслуживания для пациентов, проходящих амбулаторное лечение».

Кроме того, власти сейчас прорабатывают поступившее в соцсетях предложение об оснащении аптек пульсоксиметрами, чтобы люди, приходя за лекарствами, могли замерить уровень кислорода в крови. «Это мы обсудим с нашими аптечными организациями. Если такая возможность будет, в принципе, то сделают, чтобы в каждом аптечном пункте был пульсоксиметр для того, чтобы люди могли этим воспользоваться», - отметила Ирина Гехт.