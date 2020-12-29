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Южноуральские полицейские напоминают о соблюдении режима «тишины» в новогодние праздники

В праздничные и выходные дни многие южноуральцы забывают о том, что на территории Челябинской области действует закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины.

Полицейские Челябинской области напоминают южноуральцам, что слушать громко музыку можно только в определенное время.

«К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов, а в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни - с 23 до 8 часов утра, относятся: громкая музыка, крики, непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины; производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

«В соответствии со статьей 13 Закона Челябинской областинарушение покоя граждан и тишины влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 5000 до 25 000 рублей, на юридических лиц – от 10000 до 100 000 рублей», - добавила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

«Сотрудники полиции Челябинской области в новогодние праздники будут следить за сохранением правопорядка. Мы просим Челябинской области с уважением относиться к своим соседям и не нарушать закон», - сообщила заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Это касается не только празднования Нового Года дома, но и запуска праздничных фейерверков.

В ГУ МВД России по Челябинской области работает единый телефон «горячей линии» - 8 (351) 268-85-94, входящий в систему «горячей линии МВД России». Прием обращений граждан по указанному телефону осуществляется в круглосуточном режиме.