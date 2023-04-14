Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

В онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1-9 классов приняли участие почти 47 тысяч школьников из Челябинской области, это 11% учащихся региональных школ. В УрФО Южный Урал занял первое место по количеству участников проекта.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, всего к олимпиаде, которая прошла на образовательной платформе Учи.ру, подключились почти два миллиона человек со всей страны. Школьники отвечали на вопросы, связанные с планированием покупок, способами накопления и расходования денег. Самым сложным оказалось задание, в котором учащиеся попробовали себя в роли предпринимателей. Им предстояло «открыть» кафе, заявить о себе на рынке, создать клиентский сервис. С этим заданием справились только пять процентов школьников со всей страны.

«На Южном Урале количество участников онлайн-олимпиады по финансовой грамотности растет. Олимпиада помогает детям с раннего возраста развивать лидерские качества и навыки критического мышления, планирования бюджета. Важно, что задания олимпиады подаются с игровыми элементами, в таком формате школьники легче усваивают информацию», – комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

В этом году впервые в олимпиаду были включены задания по страхованию, их успешно выполнили 11% участников, остальные испытали трудности при выборе страховки. Больше всего правильных ответов было дано на вопросы об уловках и схемах мошенников – более 80%.

Добавим, олимпиада помогает найти талантливых, заинтересованных в получении знаний молодых людей, способных творчески решать поставленные задачи, нестандартно и оригинально мыслить, предлагать свои пути решения, опираясь на теоретические знания. Ежегодно во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников принимает большое количество учащихся образовательных учреждений.