За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев

В Челябинской области за сутки скончалось пять жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – один южноуралец). Суточная заболеваемость осталась на прежнем уровне, число выздоровевших уменьшилось.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 93 жителей региона, что аналогично показателю предыдущего дня. Среди заболевших девять школьников.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 89 пациентов, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее - 127).

С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 919 человек, вылечились 323 тысячи 301 житель. За этот период ковид оборвал жизни девяти тысяч 29 южноуральцев. Из них семь тысяч 751 житель скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 22 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 547 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 548 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.