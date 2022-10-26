26.10.2022
Полицейские Челябинска закрыли нелегальные АЗС
26.10.2022
Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров
26.10.2022
Сервисы для доноров запущены в работу на портале Госуслуг
26.10.2022
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
25.10.2022
Экс-советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
25.10.2022
Южноуральцы теперь могут привиться от ковида и назальной вакциной
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022