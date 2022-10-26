За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее ковид оборвал жизни троих южноуральцев).

Всего с начала пандемии скончалось девять тысяч 328 жителей, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 49 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом.

Накануне подтверждено 203 новых случая коронавируса, что на 1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (205 случаев). Среди заболевших восемь школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 459 человек (днем ранее – 253 человека).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 389 тысяч 653 человека, сумели справиться с ковидом 376 тысяч 230 жителей.

По состоянию на 26 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре тысячи 52 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 313 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.