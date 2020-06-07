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За сутки умерло три пациента с коронавирусом – в Челябинске и Миассе

Общество
Сегодня, 21:18
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19 – в Миассе и Челябинске.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, за сутки скончались 77-летняя женщина из Миасса, 76-летняя женщина и 81-летний мужчина из Челябинска. У всех троих причиной смерти стала ковидная пневмония.

С начала пандемии в Челябинске зафиксировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 46 до 96 лет. Областной центр выбился в лидеры антирейтинга по числу смертельных случаев от ковида. У 11 пациентов причиной смерти стал непосредственно коронавирус.

В Миассе с начала пандемии умерло восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте от 35 до 82 лет, в том числе пятеро – от ковидной пневмонии.

С начала пандемии в Магнитогорске умерло 12 пациентов с коронавирусом.

В Златоусте зафиксировано 10 смертельных случаев.

В Брединском и Октябрьском районах за время пандемии коронавирус унес жизни по 2 жителей.

В Ашинском районе, Верхнеуральском районе, Троицке, Катав-Ивановском районе, Трехгорном, Пласте, Карталинском и Чебаркульском районах зарегистрировано по одному случаю смерти пациента с коронавирусом

Всего за время пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 57 южноуральцев, в том числе 31 человек умер от ковидной пневмонии, 26 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная и легочная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус).

По данным на утро седьмое июня в России скончалось 5 тысяч 859 пациентов с коронавирусной инфекцией. В УрФО зарегистрирован 141 случа смерти от коронавируса: в Челябинской области – 57 (в том числе 31 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 41, в Ханты-Мансийском автономном округе - 20, в Тюменской области - 12, в Ямало-Ненецком автономном округе – 11.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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