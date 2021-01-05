Информационное
агентство

Коронавирус
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
Коронавирус
Коронавирус
04.01.2021
До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов
04.01.2021
Дирижер оркестра челябинской Росгвардии стал лауреатом всероссийского конкурса «Марши наших побед»
04.01.2021
Новогодние климатические казусы в Челябинске
03.01.2021
Южноуральцы пожаловались на очередь к «Ласточке»
02.01.2021
В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада
Новости
05.01.2021
В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу
05.01.2021
Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с автобусом
05.01.2021
Более 200 единиц техники чистили региональные дороги Челябинской области
05.01.2021
За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом
05.01.2021
В центре Челябинска жильцов многоэтажки эвакуировали из-за ночного пожара
05.01.2021
С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега
коронавирус
Общество
05.01.2021 11:34
За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, непосредственно от ковидной пневмонии умерли четверо мужчин в возрасте 39, 62, 67 и 72 года.

Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной смерти 62-летнего мужчины стали атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность, 67-летнего мужчины - ишемический инфаркт и гипертоническая болезнь, 70-летней женщины - системная склеродермия и гипертоническая болезнь, 71-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 337 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 560 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 777 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 300 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 302).

с начала пандемии в области всего зарегистрировано 37 тысяч 626 случаев коронавируса.

Сократилось суточное число выписанных из ковидных госпиталей пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 117 человек (накануне – 155). За весь период пандемии с ковидом справились 23 тысячи 87 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на пятое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 13 тысяч 161 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 986).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Автор: Олеся Денисова
коронавирус
Оставьте свой комментарий!
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Коронавирус
04.01.2021
До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов
04.01.2021
Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек
03.01.2021
Коронавирус оборвал жизнь 44-летнего челябинского врача
03.01.2021
В ТРК Челябинска за сутки тест на COVID-19 сдали более 500 человек
Политика
Дмитрий Тарасов назначен исполняющим обязанности первого замминистра Челябинской области
30.12.2020
Среда обитания
Под занавес года в Челябинскую область придут морозы
29.12.2020
Общество
Владимир Корнев: Поддержка инвалидов в Челябинске должна выйти на качественно новый уровень
29.12.2020
Общество
Наталья Котова поручила тщательно следить за состоянием праздничной инфраструктуры
28.12.2020
Общество
Завершающая неделя 2020 года будет сокращенной, а первая неделя 2021 года – полной
28.12.2020
Спорт
В Челябинске наградили тех, кто «растопил» челябинский лед и сердца зрителей
27.12.2020
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

05.01.2021 13:27
В среду южноуральцы смогут сделать зарядку вместе с чемпионкой мира по бодифитнесу
05.01.2021 12:28
Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП с автобусом
05.01.2021 11:55
Более 200 единиц техники чистили региональные дороги Челябинской области
05.01.2021 11:34
За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом
05.01.2021 10:46
В центре Челябинска жильцов многоэтажки эвакуировали из-за ночного пожара
05.01.2021 10:37
С улиц Челябинска за ночь вывезено более полутора тонн снега
04.01.2021 23:37
До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов
04.01.2021 23:32
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
04.01.2021 23:28
Во вторник в Челябинской области сохранятся ночные морозы на фоне высокого давления
04.01.2021 22:10
Во вторник онлайн-зарядку для южноуральцев проведет легкоатлетка Евгения Зинурова
04.01.2021 21:01
Челябинцы продолжают сдавать тесты на COVID-19 в торговых комплексах
04.01.2021 20:55
Отца челябинского медработника, пострадавшего при пожаре, переведут в ожоговый центр
04.01.2021 19:47
Дирижер оркестра челябинской Росгвардии стал лауреатом всероссийского конкурса «Марши наших побед»
04.01.2021 19:15
Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски
04.01.2021 15:20
Новогодние климатические казусы в Челябинске
04.01.2021 15:17
В Челябинске в магазине игрушек мужчине разрубили топором голову
04.01.2021 15:14
Спасатели Челябинской области нашли четырех потерявшихся туристов из Уфы
04.01.2021 15:12
В ДТП с хоккейной командой один человек погиб
04.01.2021 15:09
На трассе под Миассом в автобус с юными хоккеистами врезалась иномарка
04.01.2021 12:15
Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек
04.01.2021 12:03
В Магнитогорске задержана аферистка, похищавшая деньги пенсионеров под прикрытием денежной реформы
04.01.2021 11:57
Названы самые необычные имена, которыми южноуральцы называли новорожденных
04.01.2021 11:11
Спасатели напоминают южноуральцам о правилах безопасности при использовании пиротехники
04.01.2021 11:06
В Челябинске подрядчики продолжают убирать снег с дорог и улиц в круглосуточном режиме
03.01.2021 21:58
Текслер поручил оказать помощь медработнику, чья семья пострадала при пожаре
03.01.2021 21:45
Коронавирус оборвал жизнь 44-летнего челябинского врача
03.01.2021 21:05
Мэрия Челябинска заверяет – все брошенные ёлки вывезены с улиц
03.01.2021 20:37
В Челябинской области мужчина фейерверком поджег елку на городской площади
03.01.2021 20:33
В ТРК Челябинска за сутки тест на COVID-19 сдали более 500 человек
03.01.2021 20:16
В понедельник в Челябинской области обещают снег
03.01.2021 20:02
Южноуральцы пожаловались на очередь к «Ласточке»
03.01.2021 14:32
Рейс Москва-Челябинск задержали из-за пассажира без маски
03.01.2021 13:02
В понедельник онлайн-зарядку для южноуральцев проведет «Челбаскет»
03.01.2021 12:26
В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды
03.01.2021 11:53
В Магнитогорске у Вечного огня вандалы разрушили детскую площадку
03.01.2021 11:45
Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 37 тысяч
03.01.2021 11:24
За ночь из Челябинска вывезли тысячу тонн снега
03.01.2021 00:41
В 2021 году доставка пенсий начнется с четвертого января
02.01.2021 23:20
В новогодние праздники магнитные бури в Челябинской области не прогнозируются
02.01.2021 18:52
В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада
02.01.2021 16:54
В Челябинской области семья попала в ДТП из-за пьяного водителя
02.01.2021 16:17
В Челябинске ищут Деда Мороза, поджегшего «Газель»
02.01.2021 16:08
Третьего января в Челябинской области небольшой снег и мороз
02.01.2021 15:58
В новогодние каникулы южноуральцы смогут делать зарядку вместе с чемпионами
02.01.2021 15:34
Житель Магнитогорска слепил из снега быка и Деда Мороза
02.01.2021 12:37
Счастье среднестатистической Веры
02.01.2021 12:09
Челябинцам предлагают бесплатно сдать тест на ковид
02.01.2021 11:30
В Челябинской области восьмые сутки подряд снижается число выявляемых случаев ковида
02.01.2021 11:07
В Челябинской области водитель Renault влетел в ёлки
02.01.2021 10:29
Из Челябинска за ночь вывезли 485 тонн снега
02.01.2021 01:13
Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца
01.01.2021 20:57
Магнитогорцы смогут бесплатно сдать тест на ковид
01.01.2021 20:14
Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске
01.01.2021 16:18
Второго января в Челябинской области – морозно, небольшой снег
01.01.2021 15:17
Вспыхнувший склад в Магнитогорске тушили 88 человек
01.01.2021 14:46
Гибелью челябинцев на пожаре в Челябинске занялся СК
01.01.2021 14:40
В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники
01.01.2021 13:46
Южноуральцев предупреждают об аномальных морозах
01.01.2021 13:22
Первый день 2021 года в Челябинской области будет морозным
01.01.2021 13:14
В новогоднюю ночь из челябинской высотки эвакуировали 20 человек
01.01.2021 12:34
В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом
01.01.2021 00:10
С Новым годом, дорогие читатели!
31.12.2020 23:14
Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной
31.12.2020 17:26
Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»
31.12.2020 15:21
Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Новым 2021 годом
31.12.2020 14:20
Театры, библиотеки и ДК подготовили для южноуральцев новогодние программы
31.12.2020 11:26
В преддверии новогодних каникул из ковидных больниц выписано рекордное число южноуральцев
31.12.2020 11:11
Семь городов Челябинской области встретят Новый год в режиме «черного неба»
31.12.2020 10:53
Завершающий день года в Челябинской области будет морозным, безветренным и без осадков
30.12.2020 16:13
Билайн в Челябинске развивает сеть под запросы каждого жителя
30.12.2020 15:24
Дмитрия Федечкина назначили на пост замгубернатора Сахалинской области
30.12.2020 15:10
«Уральские авиалинии» оштрафованы за отмену рейсов
30.12.2020 14:12
Детский уполномоченный в Челябинской области поздравила с Новым Годом несовершеннолетних заключенных
30.12.2020 14:10
Год Быка: советы астролога к новогоднему столу
30.12.2020 14:09
В кафедральном соборе Троицка обнаружена уникальная старинная роспись
30.12.2020 14:05
В Челябинской епархии открылся первый кризисный центр для беременных
30.12.2020 13:41
В Челябинске задержаны три человека, которые избили и ограбили инструктора автошколы
30.12.2020 13:39
Все школы, детсады и колледжи Челябинской области вышли с карантина по ОРВИ
30.12.2020 12:44
Дмитрий Тарасов назначен исполняющим обязанности первого замминистра Челябинской области
30.12.2020 11:55
В суд передано уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Яркая жизнь»
30.12.2020 11:45
В Челябинской области пятый день подряд снижается число зарегистрированных случаев ковида
30.12.2020 11:44
В Челябинске оператор такси украл банковскую карту клиента
30.12.2020 11:42
Каждый второй челябинец назвал 2020 год негативным
30.12.2020 11:40
Лучше всех заключенных учит педагог из Копейска
30.12.2020 11:37
В новогодние праздники в нацпарках Южного Урала будут круглосуточно работать спаспосты
30.12.2020 11:23
В Катав-Ивановске мужчина ушел в лес и пропал
30.12.2020 11:20
В Челябинске подросток «разул» иномарку
30.12.2020 11:05
Новогодний холодильник в парке Пушкина опустел за 15 минут
30.12.2020 11:02
Пропавший в Златоусте 80-летний лыжник не найден
30.12.2020 10:49
В Челябинске впервые возбудили уголовное дело за отказ опровергать порочащую информацию с соцсетях
30.12.2020 10:47
Компания «Интерсвязь» создает новогоднее настроение на Южном Урале
30.12.2020 10:46
«Серебряные волонтеры» Магнитки связали теплые вещи для недоношенных младенцев
30.12.2020 10:44
ВТБ открыл новый офис в Металлургическом районе Челябинска
30.12.2020 10:42
Заканчиваются земельные работы под будущими «лепестками» Челябинской «ромашки»
30.12.2020 10:41
Еще несколько ковидных госпиталей в Челябинской области вернутся к плановой медпомощи
30.12.2020 08:41
Юлия Сударенко обсудила вопросы экологии с руководством ММК
30.12.2020 08:29
В Челябинске заработал инновационный пешеходный переход
29.12.2020 18:08
Дмитрий Тарасов покинул все посты в Челябинской Гордуме, определены его сменщики
29.12.2020 17:42
В среду в Челябинской области мороз усилится
29.12.2020 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря
29.12.2020 17:20
«Урал-пресс-информ» вручил билеты в театр за рецепты салатов
29.12.2020 17:18
Рецепты новогодних салатов от наших читателей
29.12.2020 16:54
На Таганае устанавливают опоры ЛЭП для будущего эко-туристического центра
29.12.2020 16:25
После каникул занятия в школах Челябинской области продолжатся в очном режиме
29.12.2020 16:05
Южноуральские полицейские напоминают о соблюдении режима «тишины» в новогодние праздники
29.12.2020 15:36
Челябинские поликлиники будут принимать пациентов все новогодние каникулы
29.12.2020 15:19
В новогодние праздники южноуральцев ждут «Крылья дракона», «Чертов палец» и «Скалы любви»
29.12.2020 15:12
Жители Карталов украли пожертвования на лечение девочки
29.12.2020 14:52
В Металлургическом районе Челябинска снова прорвало канализацию
29.12.2020 14:44
Как будут работать медучреждения Челябинской области в новогодние каникулы
29.12.2020 14:29
Прокуратура заставила экс-директора «Южуралавтобана», «засветившегося» в деле Юревича, заплатить полмиллиарда налогов
29.12.2020 13:56
В Челябинской области сокращается число педагогов на больничном