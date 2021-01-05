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За сутки умерло восемь южноуральцев с ковидом

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, непосредственно от ковидной пневмонии умерли четверо мужчин в возрасте 39, 62, 67 и 72 года.

Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Причиной смерти 62-летнего мужчины стали атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность, 67-летнего мужчины - ишемический инфаркт и гипертоническая болезнь, 70-летней женщины - системная склеродермия и гипертоническая болезнь, 71-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и мелкоочаговый кардиосклероз.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 337 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 560 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 777 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За прошедшие сутки в регионе подтверждено 300 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 302).

с начала пандемии в области всего зарегистрировано 37 тысяч 626 случаев коронавируса.

Сократилось суточное число выписанных из ковидных госпиталей пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 117 человек (накануне – 155). За весь период пандемии с ковидом справились 23 тысячи 87 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на пятое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 13 тысяч 161 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 986).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.