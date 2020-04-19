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Темпы растут

За сутки в Челябинской области подтверждено еще 12 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 10:46
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Всего по состоянию на 19 апреля в регионе подтвержден 83 случая коронавируса.

Из общего числа заболевших с подтвержденными диагнозами 35 уже выздоровели и выписаны из больницы (двое за последние сутки).

В больницах региона продолжают лечение 48 человек, в том числе в Челябинске – 15, Магнитогорске – 10 (плюс 3), Снежинске - 3, в Трехгорном, Ашинском и Кизильском районе– по двое, в Сосновском, Коркинском, Красноармейском, Уйском, Чебаркульском, Катав – Ивановском районах, Бредах, Верхнем Уфалее, Миассе, Златоусте, Копейске – по одному. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

В больницы области также были госпитализированы трое жителей других регионов -Курганской и Ростовской областей. Они были доставлены в лечебные учреждения Челябинска с аэропорта и железнодорожного вокзала.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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