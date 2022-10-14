Заключенные из Челябинской области собираются в зону СВО

Сотни заключенных в колониях Челябинской области готовы принять участие в специальной военной операции на Украине.

Произошло это после встречи с создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он посетил колонии №1 и №6 Копейска, №18 Магнитогорска и пригласил осужденных вступить в его военную компанию.

Как сообщил собственный источник агентства «Урал-пресс-информ», еще в конце лета в колониях Копейска и Магнитогорска проводился опрос среди заключенных. Затем Пригожин приехал, чтобы лично побеседовать с потенциальными добровольцами в робах.

Претендентам потребовалось пройти небольшое испытание.

«Нужно было отжаться 25 раз, пройти собеседование, подписать документ о неразглашении военной тайны и написать прошение о помиловании», - сообщает источник.



Известно, что сейчас все прошедшие отбор живут в отдельных бараках, в ближайшие время их планируют отправить в зону СВО.