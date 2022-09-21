21.09.2022
Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ
21.09.2022
«Зигальга» продолжает обозначать свои границы
21.09.2022
ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству
20.09.2022
В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту
20.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)
20.09.2022
В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского
Заросли в Калининском районе Челябинска превратили в удобную пешеходную зону
19.09.2022
Малые архитектурные формы в инклюзивном сквере Челябинска установят за три миллиона 706 тысяч рублей
15.09.2022
Челябинцев просят поделиться идеями благоустройства родного города
14.09.2022
Наталья Котова посетила объекты благоустройства Советского района
09.09.2022
В поселке Новосинеглазово скоро закончат благоустройство сквера у пруда
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022