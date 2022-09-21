Заросли в Калининском районе Челябинска превратили в удобную пешеходную зону, которую создали на улице Каслинской, рядом с домами №19 и №19-Б.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, работа по созданию в мегаполисе небольших благоустроенных пространств – связок внутри районов – ведется по поручению мэра Натальи Котовой.

Благодаря инициативному проекту заросшее пространство превратилось в удобную пешеходную зону. Здесь обустроены тротуары, установлено наружное освещение, проведена санитарная обрезка деревьев и убран сухостой.

Также на территории провели высадку деревьев, запланировано устройство газона. Если жители домов примут решение по установке здесь скамеек и урн, администрация Калининского района проработает данный вопрос, сообщили в мэрии.

Работы находятся в завершающей стадии. Общая стоимость реализации проекта - 2,4 миллиона рублей.