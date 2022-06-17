Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

В Миассе (Челябинская область) представители городской власти совместно с региональным оператором - Центром коммунального сервиса - провели рейд по местам ликвидированных несанкционированных свалок.

Маршрут пролегал по локациям, на которых в 2020 и 2021 годах муниципалитет при участии ЦКС проводил работы по очистке миасских земель от скопившихся за долгие годы отходов. На эти цели выделялись бюджетные средства.

Первой точкой маршрута стали окраины частного сектора. Пустырь за улицей Заимочная когда-то являл собой ужасное зрелище: вдоль грунтовой дороги на несколько километров были свалены, без преувеличения, горы бытового и строительного мусора. В 2020 году территория была очищена – подрядчики тогда вывезли более 175 тонн отходов. Спустя два года пустырь вновь напоминает свалку, и это несмотря на то, что на примыкающих к окраине улицах благоприятная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО): на улицах стоят контейнеры, мусор вывозят по графику.

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Вторая остановка - муниципальный земельный участок в районе Южного кладбища. Пару лет назад его тоже привели в порядок. Но отходы скопились опять: строительный мусор, старые автомобильные покрышки, лом от сгоревших построек. Судя по объемам, отходы сюда свозят грузовыми машинами. В ходе выездного осмотра этот факт подтвердился. Участники рейда стали очевидцами незаконного сброса мусора из газели, водитель которой выгрузил на землю навоз, а также отходы, которые можно причислить к биологическому мусору, а именно отходы от разделки крупного рогатого скота (обрезки шкур, фрагменты коровьих ног). По закону такие отходы должны утилизироваться на специальных предприятиях. Сброс подобного в полях и лесах запрещен. Подобный мусор также запрещено размещать на свалках и полигонах.

Рейды проблемных локаций проводятся периодически, но поймать всех загрязнителей городской среды просто невозможно. Вместе с тем, работа по ликвидации несанкционированных свалок активно началась со старта реформы сферы обращения с ТКО. Для решения этих задач в конце 2018 года был создан Реестр несанкционированных свалок.

Как рассказал заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасского городского округа Владимир Степанов, в региональный список на тот момент было включено 95 стихийных свалок, выявленных на территории Миасского городского округа; 73 объекта из них располагались на муниципальных землях, остальные - на частных территориях.

«За два года по решению суда мы ликвидировали 17 объектов. Общие затраты областного и городского бюджетов на их ликвидацию составили около шести с половиной миллионов рублей. В этом году мы планируем освоить 2,1 миллиона рублей. Аукционы проведены, подрядчики уже приступили к исполнению свою договорных обязательств. Первым делом начнутся работы в районе поселка Северные Печи и в северной части города (в районе Машгородка). По решению суда там предстоит ликвидировать около 15-17 таких объектов. Однако из тех, что мы уже убрали, некоторые возникли вновь. Получается непрерывная, бесконечная борьба», - посетовал Владимир Степанов.

По словам Владимира Степанова, в общей сложности в ближайшее время администрации Миасского городского округа предстоит ликвидировать около 56-ти объектов накопленного вреда. По всей видимости, после ликвидации несанкционированных свалок, включенных в Реестр, работы придется проводить по второму кругу. Если вопрос со строительством новых объектов по переработке мусора вблизи Миасса в ближайшее время не решить, то такие мероприятия можно проводить бесконечно.

Одна из главных причин образования стихийных свалок в Миассе - удаленность объектов, которые могли бы принимать мусор на переработку.

По словам руководителя Карабашского кластера Центра коммунального сервиса Кирилла Кобзева, сегодня любые отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, организациям и физическим лицам приходится самостоятельно вывозить за сто километров на действующий полигон ТБО в Сосновский район, либо заключать договор со специализированной компанией на транспортировку.

«Учитывая длинное транспортное плечо, стоимость таких услуг достаточно высокая, что становится неподъемной нагрузкой для многих компаний. В среднем затраты только на транспортирование составляют около шести тысяч рублей за тонну, и это без стоимости обработки и утилизации отходов. То, что мы увидели в ходе рейда, к сожалению, заставляет сделать вывод: многие предпочитают экономить и вывозят отходы не на действующий полигон, как того требует законодательство, а до ближайшего оврага», - отметил Кирилл Кобзев.

В пресс-службе ЦКС сообщили, что представители сферы обращения с ТКО и органов власти уверены, что изменить ситуацию к лучшему поможет создание в Карабашском кластере современных объектов переработки отходов, отвечающих всем экологическим требованиям. Без них сократить затраты на вывоз мусора просто невозможно. Очевидно, что в этом заинтересованы все.

Совместные выездные рейды ЦКС и мэрии Миасса по инспектированию городских территорий будут продолжены.