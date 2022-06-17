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Фото: Центр коммунального сервиса

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

В Миассе (Челябинская область) представители городской власти совместно с региональным оператором - Центром коммунального сервиса - провели рейд по местам ликвидированных несанкционированных свалок.

Маршрут пролегал по локациям, на которых в 2020 и 2021 годах муниципалитет при участии ЦКС проводил работы по очистке миасских земель от скопившихся за долгие годы отходов. На эти цели выделялись бюджетные средства.

Первой точкой маршрута стали окраины частного сектора. Пустырь за улицей Заимочная когда-то являл собой ужасное зрелище: вдоль грунтовой дороги на несколько километров были свалены, без преувеличения, горы бытового и строительного мусора. В 2020 году территория была очищена – подрядчики тогда вывезли более 175 тонн отходов. Спустя два года пустырь вновь напоминает свалку, и это несмотря на то, что на примыкающих к окраине улицах благоприятная ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО): на улицах стоят контейнеры, мусор вывозят по графику.

Вторая остановка - муниципальный земельный участок в районе Южного кладбища. Пару лет назад его тоже привели в порядок. Но отходы скопились опять: строительный мусор, старые автомобильные покрышки, лом от сгоревших построек. Судя по объемам, отходы сюда свозят грузовыми машинами. В ходе выездного осмотра этот факт подтвердился. Участники рейда стали очевидцами незаконного сброса мусора из газели, водитель которой выгрузил на землю навоз, а также отходы, которые можно причислить к биологическому мусору, а именно отходы от разделки крупного рогатого скота (обрезки шкур, фрагменты коровьих ног). По закону такие отходы должны утилизироваться на специальных предприятиях. Сброс подобного в полях и лесах запрещен. Подобный мусор также запрещено размещать на свалках и полигонах.

Рейды проблемных локаций проводятся периодически, но поймать всех загрязнителей городской среды просто невозможно. Вместе с тем, работа по ликвидации несанкционированных свалок активно началась со старта реформы сферы обращения с ТКО. Для решения этих задач в конце 2018 года был создан Реестр несанкционированных свалок.

Как рассказал заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики и транспорта администрации Миасского городского округа Владимир Степанов, в региональный список на тот момент было включено 95 стихийных свалок, выявленных на территории Миасского городского округа; 73 объекта из них располагались на муниципальных землях, остальные - на частных территориях.

«За два года по решению суда мы ликвидировали 17 объектов. Общие затраты областного и городского бюджетов на их ликвидацию составили около шести с половиной миллионов рублей. В этом году мы планируем освоить 2,1 миллиона рублей. Аукционы проведены, подрядчики уже приступили к исполнению свою договорных обязательств. Первым делом начнутся работы в районе поселка Северные Печи и в северной части города (в районе Машгородка). По решению суда там предстоит ликвидировать около 15-17 таких объектов. Однако из тех, что мы уже убрали, некоторые возникли вновь. Получается непрерывная, бесконечная борьба», - посетовал Владимир Степанов.

По словам Владимира Степанова, в общей сложности в ближайшее время администрации Миасского городского округа предстоит ликвидировать около 56-ти объектов накопленного вреда. По всей видимости, после ликвидации несанкционированных свалок, включенных в Реестр, работы придется проводить по второму кругу. Если вопрос со строительством новых объектов по переработке мусора вблизи Миасса в ближайшее время не решить, то такие мероприятия можно проводить бесконечно.

Одна из главных причин образования стихийных свалок в Миассе - удаленность объектов, которые могли бы принимать мусор на переработку.

По словам руководителя Карабашского кластера Центра коммунального сервиса Кирилла Кобзева, сегодня любые отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, организациям и физическим лицам приходится самостоятельно вывозить за сто километров на действующий полигон ТБО в Сосновский район, либо заключать договор со специализированной компанией на транспортировку.

«Учитывая длинное транспортное плечо, стоимость таких услуг достаточно высокая, что становится неподъемной нагрузкой для многих компаний. В среднем затраты только на транспортирование составляют около шести тысяч рублей за тонну, и это без стоимости обработки и утилизации отходов. То, что мы увидели в ходе рейда, к сожалению, заставляет сделать вывод: многие предпочитают экономить и вывозят отходы не на действующий полигон, как того требует законодательство, а до ближайшего оврага», - отметил Кирилл Кобзев.

В пресс-службе ЦКС сообщили, что представители сферы обращения с ТКО и органов власти уверены, что изменить ситуацию к лучшему поможет создание в Карабашском кластере современных объектов переработки отходов, отвечающих всем экологическим требованиям. Без них сократить затраты на вывоз мусора просто невозможно. Очевидно, что в этом заинтересованы все.

Совместные выездные рейды ЦКС и мэрии Миасса по инспектированию городских территорий будут продолжены.

центр коммунального сервиса
несанкционированные свалки
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В Магнитогорске прошёл уникальный для области шахматный турнир

16.06.2022 11:07

Безопасный отдых: «Ростелеком» присмотрит за отдыхающими на челябинских пляжах

16.06.2022 11:00

В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

16.06.2022 10:53

В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления

16.06.2022 10:24

В Челябинской области с начала 2022 года произошло шесть несчастных случаев на железной дороге

16.06.2022 10:21

«Исповедь» Николая Носкова принесла работнику ММК Гран-при всероссийского фестиваля

16.06.2022 10:21

В Карабаше преображаются территории, которые были загрязнены

16.06.2022 09:41

В Долгодеревенском чат-бот поможет быстрее вызвать врача на дом для ребенка

16.06.2022 00:33

В Челябинск доставили чудотворную святыню - ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского

15.06.2022 23:59

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на двое суток

15.06.2022 23:35

Глава Роскосмоса представил новый челябинский трамвай: Это наш «ракетный» трамвай

15.06.2022 23:00

Танковый полк, дислоцируемый в Чебаркуле, награжден орденом Жукова за массовый героизм

15.06.2022 19:48

Гендиректор компании «Медсервис-Регион» арестована на два месяца

15.06.2022 19:21

В четверг в Челябинской области жарко, местами дожди и грозы

15.06.2022 19:10

Экономический форум в Питере поражает гостей своей масштабностью

15.06.2022 19:10

Анонсы событий и мероприятий на 16 июня

15.06.2022 19:00

Южноуральская спортсменка завоевала всё золото Кубка России по плаванию

15.06.2022 18:49

На ПМЭФ представили новый троллейбус, который первым начнет эксплуатировать Челябинск

15.06.2022 17:40

Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений

15.06.2022 17:16

Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

15.06.2022 17:06

В сентябре Челябинск увидит легендарную «Травиату» в постановке итальянцев

15.06.2022 16:58

Аграрии Челябинской области успешно завершили яровой сев

15.06.2022 16:53

Челябинские металлурги и общественники привели в порядок городские дворы

15.06.2022 16:46

В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

15.06.2022 16:46

Пьяный житель Трехгорного угнал авто и врезался в машину ДПС

15.06.2022 16:34

Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку

15.06.2022 16:30

В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

15.06.2022 16:24

Челябинские артисты стали лауреатами международного конкурса балета

15.06.2022 15:42

В Челябинской области обнаружены опасные вредители из Узбекистана и Киргизии

15.06.2022 15:38

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15.06.2022 15:34

Cбербанк будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

15.06.2022 15:30

Челябинский завод готов обеспечить шнурами и верёвками всю страну

15.06.2022 15:27

Металлурги Челябинского цинкового завода поддержат земляков с ограниченными возможностями здоровья

15.06.2022 14:59

Текслер передал послания с родной земли южноуральским военнослужащим, участвующим в спецоперации

15.06.2022 14:30

Гендиректору челябинской компании «Медсервис-Регион» предъявлены обвинения

15.06.2022 14:16

Журналист «Урал-пресс-информа» - в числе победителей областного этапа конкурса «Ростелекома»

15.06.2022 14:10

Магнитогорские журналисты объединились в Клуб

15.06.2022 13:58

Исторический музей Южного Урала вновь ищет юных любителей морских путешествий

15.06.2022 13:56

Челябинская область готовится принять Всероссийский Ильменский фестиваль

15.06.2022 13:43

В Челябинске установлен памятник собаке, убирающей за собой