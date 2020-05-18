Жители Малиновки всерьез боятся, что их деревню затопит фекалиями

Жители деревни Малиновка Сосновского района (Челябинская область) записали видео, в котором рассказали о пагубных для их населенного пункта последствиях строительства самотечной канализации.

"Нас пытаются выставить дураками, как будто мы против цивилизации. Мы - против такой канализации! Сами мы не сможем к ней подключиться. Проектом предусмотрено только подключение поселков Северный и Привилегия. Герметичность колодцев, о которых говорит "ЮжУралВодоканал", - наглая ложь. Колодцы переполняет талая вода. Как только наступит весна или начнутся проливные дожди, фекалии выйдут наружу", - уверены малиновцы.

Агентство "Урал-пресс-информ" неоднократно освещало тему строительства в Малиновке самотечной канализации. В этом дурно пахнущем деле деревня - лишь недобровольный помощник: на ее территории стараниями компании "ЮжУралВодоканал" должна появиться канализационная сеть, предназначенная, как уже было сказано выше, не малиновцам, а жителям других населенных пунктов

Обитатели Малиновки уверены, что если канализацию построят, питьевые источники на их малой родине будут заражены и отравлены, что деревню будет топить выходящими из берегов отходами жизнедеятельности.

На действия компании, задумавшей пустить через Малиновку самотечную канализацию, местные жители пожаловались в Сосновский районный суд, который 23-го марта этого года их исковое заявление не удовлетворил. Малиновцы попыток защитить деревню от "канализационной оккупации" не оставили - 22 апреля подали апелляцию в Челябинский областной суд. Пока решения вышестоящей судебной инстанции нет. Малиновцы ждут и надеются, что облсуд примет их сторону, а пока с тревогой следят за начавшейся стройкой.

На прошлой неделе в деревне полным ходом шли раскопки - деревенские жители не могли проехать по единственной дороге, чтобы попасть в продуктовый магазин: она была перекрыта, работал экскаватор. Участники процесса отказывались комментировать происходящее.

Сегодня, 18-го мая, раскопки пока не ведутся. Затишье было и в воскресенье. Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ", малиновцам пообещали отсыпать объездную дорогу на время проведения работ, только их данное обстоятельство мало радует. Главное для деревенских жителей - добиться запрета на строительство канализации. Она малиновцам не нужна.

Агентство продолжает следить за развитием событий.