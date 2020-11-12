Жители Старокамышинска обратятся к полпреду президента из-за планов по строительству нового мусорного полигона

Жители поселка Старокамышинск (Челябинская область), направят все собранные подписи жителей, выступающих против расширения мусорного полигона, новому полпреду президента в УрФО Якушеву.

Жители поселка Старокамышинск намерены просить полпреда вмешаться разобраться с планами компании АО «Втор-Ком» о расширении мусорного полигона, вблизи поселка Старокамышинск.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 16 октября жители поселка Старокамышинск пожаловались, что министерство экологии региона планирует расширить мусорный полигон предприятия АО «Втор-Ком». По их данным, организация постоянно пытается в обход мнения населения «протащить» проект по увеличению полигона. Они заявляют о том, что министерство экологии региона вводит жителей в заблуждение. Они не поверили словам чиновников, что никакого расширения мусорной свалки не будет. Речь идет о строительстве современного мусорного перерабатывающего комплекса, считают в АО «Втор-Ком».

Жители Старокамышинска утверждают, что по разработанной территориальной схеме 2020-го года к ним планируют привозить мусор из Челябинска, Копейска, Еткуля, Еманжелинска, Коркино.

«Министерство экологии опубликовало итоговый протокол замечаний и предложений по внесению изменений в территориальную схему обращения с отходами, в которой либо приняли, либо отклонили пожелания жителей, общественников или иных организаций. Жителям дали ответ, что мусор на действующий полигон поедет только из Копейска. А вот про соседнюю новую свалку, сообщили что мусор туда поедет только после получения всех разрешительных документов и экспертиз», - считают местные жители.

Также жители уверены, что минэкологии поддерживает предложения собственников полигона и их подконтрольных фирм. Так с полигона «бытовых» отходов, полигон станет «бытовым и промышленным».

Они собрали подписи под обращением и требуют не допустить строительства нового полигона АО « Вторком», провести проверку всех должностных лиц, причастных к проталкиванию строительства незаконного полигона, а также планов по его включению в территориальную схему, также отказаться от любых планов по транспортировке и утилизации, с последующим захоронением любого количества отходов из других населенных пунктов за исключением Копейска.

На данный момент, жители завершают собирать подписи и направят их губернатору Челябинской области, новому полпреду по УрФО и в областную прокуратуру.