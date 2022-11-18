«Зигальга» 18 ноября отмечает третий день рождения

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) сегодня, 18 ноября, отмечает третий день рождения.

В минувшем сезоне на территории парка-именинника обустроили два новых маркированных маршрута: 21-километровый - из Верх Катава до Александровки и 16-километровый - из Верх Катава до горы Поперечной.

Полным ходом в «Зигальге» развивается и туристическая инфраструктура. Так, на традиционной стоянке в районе Поперечной оборудованы кострища и открытые беседки, а в селе Тюлюк появились просторная автопарковка с туалетом и визит-центр, где регистрируют туристов.

Плановая работа, проводимая сегодня в национальном парке, включает в себя не только охрану, но и экологическое просвещение.

За год с небольшим экоцентр «Зигальги» превратился в центр экологического просвещения областного масштаба. Занятия здесь проводят как для школьников села Тюлюк, так и для их ровесников из других территорий Челябинской области. Это экскурсии, лекции, полевые наблюдения, лабораторные работы.

В недавнем времени в экоцентре открылся кукольный театр – юные артисты будут давать спектакли на природоохранные темы.

В ноябре 2022 года в национальном парке организовали семинар для учителей из школ Катав-Ивановского района. Специалисты четырех особо охраняемых природных территорий представили свои программы экологического просвещения и ответили на вопросы.

«Рассказать о том, для чего создан национальный парк, чем занимается его коллектив и какую пользу такое соседство может принести местным жителям, - одно из важных направлений нашей работы, - отметила директор национального парка «Таганай» (под управлением которого находится «Зигальга») Эльвина Новоселова. – И это не только занятия в экоцентре, но и выездные уроки в районных школах, информационные стенды, которые в этом году появились в администрациях всех населенных пунктов Катав-Ивановского района, и общение с местными жителями – как очно, так и в соцсетях».

По словам Эльвины Новоселовой, коллектив нацпарка продолжает дорабатывать информационное наполнение экоцентра, к концу этого года возле него появится детская площадка.

Кроме того, налажено сотрудничество с местными изготовителями сувениров и сейчас ведется работа над созданием в «Зигальге» сувенирной лавки. А пока приобрести эти изделия можно в визит-центре Центральной усадьбы «Таганая».

В настоящее время «Зигальга» готовится встречать гостей в новогодние каникулы. Тем, кто решит отправиться в национальный парк в начале января, предлагают не только дальние походы на вершину Поперечной, но и короткие и познавательные экскурсии по четырехкилометровой тропе «По предгорьям Зигальги».

СПРАВКА

Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка составляет 456,6 квадратных километра.

Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.